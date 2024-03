Nuestro día a día está acompañado de las matemáticas, las cuales forman parte fundamental en la vida del ser humana. De acuerdo a investigaciones, el uso de los número es de carácter universal, siendo útil para contar y medir diversos elementos. Además, también marca distancias entre los caminos, para saber hasta dónde llegar. En conmemoración de su utilidad, se estableció el 14 de marzo como el Día del Número Pi. Si bien esta conmemoración coincide con la fecha de nacimiento de Albert Einstein (1879), lo cierto es que, a diferencia de lo que muchos creen, no tiene que ver con él la celebración, sino que se da en honor al número irracional 3,14, sino que fue el físico Larry Shaw quien inició esta tradición en 1988.

PI es un número, el cual se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. Se le considera un número irracional, y también como una constante matemática de mucho valor. Está representado por la letra griega π. Además, es muy usado para resolver problemas matemáticos, de la física y también en el mundo de la ingeniería, cosmología y física. Sin duda es uno de los máximos representantes del mundo matemático.

Es un número constante, que en geometría euclidiana es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. El valor numérico de Pi no es exacto y tiene millones de cifras: 3,14159265358979323846... Suele acortarse su expresión matemática dentro de las tres primeras cifras que lo componen como 3,14.

¿Cuándo se celebra el Día el número Pi?

En el Día Nacional del Pi, que se celebra el 14 de marzo de cada año, los matemáticos de todo el mundo conmemoran el Pi constante. Durante milenios, los matemáticos han disfrutado calculando los dígitos récord de Pi. Estos cálculos se hicieron a mano hasta la década de 1900 y alcanzaron récords en la década de 500.

Historia del número Pi

Al parecer el número Pi es muy antiguo. Se cree que ha sido utilizado desde hace miles de años, mucho antes de los babilonios. Para los egipcios, el número Pi tenía mucho que ver con la construcción de las pirámides y también los chinos tienen muchas historias que contar de este extraordinario y misterioso número.

Grandes científicos y matemáticos como Isaac Newton lograron descifrar algunos de sus dígitos. Con el transcurrir de los años, otros genios de las matemáticas y la física, pudieron calcular un número más grande de dígitos. Hasta la presente fecha, resulta imposible calcular el área exacta de la circunferencia, ya que Pi es un número infinito.

¿Cómo celebrar el Día del Número Pi?

El Día del Número Pi, es una fecha ideal para dar a conocer la importancia de un número que parece no tener fin, pero que está presente en muchas áreas del acontecer diario. Aunque no lo creas, el número Pí tiene infinitas funciones en nuestra vida, ya que se aplica al mundo de Internet, el ordenador, el móvil e inclusive las señales de GPS. Por esta razón, no está de más rendirle un reconocimiento, por las múltiples bondades, de las cuales hoy nos beneficiamos.

Una manera de celebrarlo, es ampliando nuestros conocimientos sobre este interesante tema. También podemos valernos de las distintas redes sociales para enviar fotos o videos celebrando este día.





TE PUEDE INTERESAR