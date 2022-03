Daddy Yankee, más conocido como “El jefe” del reguetón, anunció este domingo que se retirará de la música con el lanzamiento el próximo jueves de su último disco, “Legendaddy”, y su última gira de conciertos, “La última vuelta”. De esta manera, el puertoriqueño pondrá fin a una carrera de amplio repertorio que lo vio alcanzar la fama. México lo verá en cinco ocasiones por última vez.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, arrancó Raymond Ayala, nombre de pila del artista puertorriqueño, en un video que descargó en su cuenta de Instagram.

¿Qué ciudades visitará Daddy Yankee?

Su despedida llegará con una última gira en vivo que recorrerá América. “La última vuelta world tour” visitará ciudades de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Salvador, México y muchos más. Por fortuna de todos los fans, México será uno de los países que tendrá más presentaciones y es que llegará en cinco ocasiones.

14 de agosto - Rosarito

21 de agosto - Rosarito

24 de noviembre - Monterrey

26 de noviembre - Guadalajara

2 de diciembre - Ciudad de México

¿Qué dijo Daddy Yankee en su video promocional?

El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera” que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”, sostuvo.

No obstante, aseguró que “formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada ‘Legendaddy’”.