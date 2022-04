Daddy Yankee hizo oficial su retiro de la música y esto generó cierta tristeza en millones de seguidores que divulgan su música a través de redes sociales. El cantante puertorriqueño anunció su despedida de los escenarios en su última gira alrededor de América Latina. ¿En qué ciudades estará y para cuándo están programadas sus presentaciones? Los detalles en Depor.

Para este último tour, tiene pensado visitar ciertas ciudades que pertenecen a América Latina, incluidas algunas de México, como Rosarito, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, en esta última culminaría su serie de presentaciones. Con el fin de tener más información para los fans, ya hay un aproximado de cuánto costarán los boletos en las últimas dos ciudades donde tendrá show el ‘Rey del Reguetón’.

El precio de los boletos para Daddy Yankee en Monterrey fue rumoreado hace algunos días, se sabe que comenzará el 13 de abril de 2022 a las 11:00 horas tiempo centro de México. Los tickets oscilarán entre los 490 y los dos mil 500 pesos (mas cargo por servicio), y podrás adquirirlos en las taquillas del estadio o a través de la página FunTicket.

Legendaddy, el último disco de Daddy Yankee

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee se despidió de sus seguidores con la publicación este jueves de su último disco, “Legendaddy”, trabajo que cuenta con 19 temas con grandes colaboraciones con el que la leyenda de la música latina dice adiós a una carrera de 32 años.

Daddy Yankee, que llevó a otro nivel el género urbano, anunció el pasado domingo su retirada de la música, un adiós aparentemente definitivo que merecía una despedida con un disco al que denominó como “Legendaddy”, su trabajo de estudio final, ya en todos las plataformas.

Ciudad y fechas de ‘La Última Vuelta’

La última gira en vivo de Daddy Yankee será un recorrido por toda América. “La última vuelta world tour” verá al cantante puertoriqueño llegar a Estados Unidos, Argentina, Colombia, Salvador, México y otros países. Para el agrado de los fans, México será uno de los países que tendrá más presentaciones y es que llegará en cinco ocasiones.

14 de agosto - Rosarito

21 de agosto - Rosarito

24 de noviembre - Monterrey

26 de noviembre - Guadalajara

2 de diciembre - Ciudad de México

¿Qué dijo Daddy Yankee en su video promocional?

El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera” que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video, sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad de Puerto Rico.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.

