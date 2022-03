El famoso cantante puertorriqueño le dirá adiós a los escenarios en la que será su última gira de conciertos por América Latina. Daddy Yankee anunció su retiro de la música de manera oficial, generando así la tristeza de cientos de seguidores en todas las redes sociales. ¿En qué ciudades de México se presentará y cuándo pisará tierras aztecas? Aquí te lo contamos.

La “Última Vuelta World Tour” de Daddy Yankee contará con 42 presentaciones, que arrancaran en agosto y terminarán en diciembre, donde visitará ciudades como Oregon, Nueva York, Portland, San José, Las Vegas, Dallas, Boston, Santiago, Buenos Aires, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Cali, Quito y Medellín, entre otras.

En México, por ejemplo, los boletos saldrán a la venta a través de Ticketmaster. “Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, dijo Raymond Ayala, nombre de pila del artista puertorriqueño, en un video que compartió en su Instagram.

Legendaddy, el último disco de Daddy Yankee

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee se despidió de sus seguidores con la publicación este jueves de su último disco, “Legendaddy”, trabajo que cuenta con 19 temas con grandes colaboraciones con el que la leyenda de la música latina dice adiós a una carrera de 32 años.

Daddy Yankee, que llevó a otro nivel el género urbano, anunció el pasado domingo su retirada de la música, un adiós aparentemente definitivo que merecía una despedida con un disco al que denominó como “Legendaddy”, su trabajo de estudio final, ya en todos las plataformas.

¿Dónde se presentará Daddy Yankee en México?

La última gira en vivo de Daddy Yankee será un recorrido por toda América. “La Última Vuelta World Tour” verá al cantante puertoriqueño en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Salvador y otros países. Para el agrado de los fans, México será uno de los países que tendrá más presentaciones y es que llegará en cinco ocasiones.

14 de agosto - Rosarito.

Rosarito. 21 de agosto - Rosarito.

Rosarito. 24 de noviembre - Monterrey.

Monterrey. 26 de noviembre - Guadalajara.

Guadalajara. 2 de diciembre - Ciudad de México.

Daddy Yankee en México: cuándo se presentará y en qué ciudades estará el artista (Foto: Instagram).

¿Qué dijo Daddy Yankee en su video promocional?

El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera” que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video, sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad de Puerto Rico.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.