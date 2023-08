Rosita Pelayo es una talentosa actriz mexicana, debido a que muchos crecimos viéndola en diferentes producciones, una noticia sobre su estado de salud preocupó a todos.

Por si fuera poco, a esto se suma que no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacerle frente a la enfermad. ¿Qué mal padece? En los siguientes párrafos te lo contamos, además de hacer un recuento de su trayectoria.

¿DE QUÉ ESTÁ MAL ROSITA PELAYO?

Rosita Pelayo reveló que le diagnosticaron cáncer de colon. Su situación es muy delicada que requiere una operación que cuesta un promedio de 18.000 dólares; lamentablemente, ella no cuenta con ese monto, pues el dinero que tenía lo invirtió en un negocio.

“Paty [mi amiga y socia] me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando. Sí me han estado depositando mensualmente 12 y 15 mil pesos mensuales [de intereses], pero eso son los intereses; sin embargo, le he dicho a mi amiga Patricia que yo no puedo vivir con eso porque necesito al menos 300 mil pesos, al menos eso porque nunca pensé decir esto, pero es de vida o muerte, ya que el doctor me ha dicho que es urgente operarme”, manifestó al programa “Ventaneando”.

Debido a su complicada situación, Sylvia Pasquel dijo que abrirá una cuenta para que los que trabajaron con ella y la conocen la apoyen.

La actriz dio a conocer que está delicada de salud (Foto: Rosita Pelayo / Instagram)

DATOS SOBRE ROSITA PELAYO

Nombre completo: Rosa María Pelayo Vargas

Rosa María Pelayo Vargas Más conocida: Rosita Pelayo

Rosita Pelayo Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 19 de diciembre

19 de diciembre Año de nacimiento: 1958

1958 Edad: 64 años

64 años Instagram: @pelayorosita

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ ROSITA PELAYO?

Rosita Pelayo es una actriz, bailarina y conductora mexicana conocida principalmente por su participación en la serie “¡¡Cachún cachún ra ra!!” (1981-1987), programa con el cual debutó en televisión. Ella es hija locutor, actor y presentador de concursos mexicano de los 60s, 70s y 80′s Luis Manuel Pelayo.

Ha participado en diferentes producciones televisivas como “Esmeralda” (1997), “Abrázame muy fuerte” (2000), “Salomé” (2002), “La fea más bella” (2006), “Sortilegio” (2009), “Qué bonito amor” (2012-2013), “De que te quiero, te quiero” (2013-2014), entre otros.

El año 2002 viajó a Venezuela para formar parte del programa “La guerra de los sexos”. Tiene un programa en YouTube llamado “Pelayito en la boca”.