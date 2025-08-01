Como cada primer viernes de agosto, el Día Internacional de la Cerveza es un momento para reunirte con amigos, familia y seres más cercanos. Si eres del gusto de esta bebida, es necesario recordar también algunos motivos de este celebración con el paso de los años. El punto de partido fue en Santa Cruz (California, Estados Unidos) en el año 2007 y se trasladó hacia más de 200 ciudades del mundo. En la siguiente nota conoce algunas frases que podrías usar para brindar.

Comenzó como una pequeña celebración local, pero gracias a las redes sociales y el entusiasmo global por la cerveza, creció rápidamente. Inicialmente se celebraba el 5 de agosto, pero en 2012 los organizadores decidieron cambiar la fecha al primer viernes de agosto para facilitar la participación global, ya que ese día suele ser más accesible para festejos en bares y cervecerías.

Hoy se celebra en más de 80 países y cientos de ciudades, desde grandes metrópolis hasta pueblos pequeños. Muchos bares, cervecerías artesanales y restaurantes realizan eventos especiales, catas, promociones y lanzamientos de nuevas cervezas.

La cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad, con registros que datan de hace más de 5,000 años en la antigua Mesopotamia. Los sumerios ya elaboraban una forma primitiva de cerveza que incluso tenía un dios propio: Ninkasi, la diosa de la cerveza.

Frases para brindar en el Día de la Cerveza

“La cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices”. — Benjamin Franklin “Si se bebe cerveza con moderación, suaviza el temperamento, alegra el espíritu y promueve la salud”. — Thomas Jefferson “Quién inventó la cerveza era un hombre sabio”. — Platón “La cerveza te hace sentir como te deberías sentir sin cerveza”. — Henry Lawson “Un hombre que miente sobre la cerveza hace enemigos”. — Stephen King “El más grande invento es la cerveza; la rueda también fue buena, pero no va tan bien con la pizza”. — Dave Barry “Quien bebe cerveza se duerme rápido; quien duerme mucho no peca; quien no peca entra al cielo… ¡bebamos cerveza!” — Martín Lutero “No se puede vivir en un país de verdad si no hay cerveza”. — Frank Zappa “La cerveza es intelectual; qué lástima que tantos idiotas la beban”. — Ray Bradbury “Hugh Hood dijo: ‘Nada sabe mejor que una cerveza fría… en una tarde bella… sin esperar más de lo mismo.’” — Hugh Hood “Un buen amigo es como una cerveza fría: nunca te defraudará”. — Proverbio checo (anónimo) “Entre amigos y cervezas, las penas desaparecen y los momentos se vuelven inolvidables”. — Anónimo “Un amigo leal es como una cerveza fría en un día caluroso”. — Proverbio alemán “Las mejores conversaciones siempre ocurren alrededor de una mesa llena de cervezas con amigos de verdad”. — Desconocido “Un buen plan incluye cerveza, buena compañía y conversación”. — Anónimo “Brindemos por los momentos que nos hacen vivir y por las cervezas que nos ayudan a olvidarlos.” — Anónimo “La cerveza es poesía embotellada”. — Charles Bukowski (cit. adaptada) “La cerveza no hace la vida más fácil, pero sí más alegre.” — Autor desconocido “La cerveza es ese abrazo en forma de vaso helado.” — Autor desconocido “La cerveza es el elixir de la vida.” — Autor desconocido

Mensajes por el Día Internacional de la Cerveza

“La cerveza es aún más deliciosa cuando se comparte con buenos amigos.” — Anónimo “Una cerveza compartida es una amistad fortalecida.” — Autor Desconocido “En la variedad está el gusto… y en la cerveza, la felicidad.” — Anónimo “Cerveza y amistad: la combinación perfecta.” — Autor desconocido “Que tu vaso siempre esté lleno… de cerveza y buenos momentos.” - Autor desconocido “Brindemos por la vida, que con cerveza se celebra mejor.” - Autor desconocido “Por los que están, por los que vienen, y por los que siempre traen cerveza.” - Autor desconocido “La cerveza no resuelve problemas, pero los hace más llevaderos. ¡Salud!” - Autor desconocido “Por las risas compartidas, las historias inventadas y la cerveza bien fría.” - Autor desconocido “Hoy no se trabaja... ¡se brinda!” - Autor desconocido

Imágenes por el Día Internacional de la Cerveza

Mensaje para compartir por WhatsApp con amigos y familiares por el Día de la Cerveza. (Foto: Internet)

