El inicio del mes de agosto trae consigo algunas novedades como son los tiempos de descansos para pasar junto a la familia. En México, los días de descanso obligatorios se indican en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y dichas fechas normalmente coinciden con celebraciones cívicas, religiosas o de solidaridad con la clase trabajadora. Entérate todos los días disponibles para este periodo.

Cabe resaltar que en las referidas fechas se debe pagar el día a las personas que no trabajen y quienes sí laboren también tienen derecho a recibir un pago adicional al habitual. De esta manera, se cumple con los requisitos establecidos desde el Gobierno de México ante este tipo de eventualidades.

Para aclarar esta y otras dudas sobre los derechos laborales en estos días especiales, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha compartido la lista completa de los días de descanso obligatorio para el año 2025, basándose en la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuáles días de agosto están marcados como descanso obligatorio?

La LFT no tiene señalado ningún día de agosto como descanso oficial, pues aunque hay varias conmemoraciones, ninguna de ellas son consideradas como obligatorias.

Estas son algunas fechas importantes:

9 de agosto : Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 12 de agosto : Día Internacional de la Juventud.

: Día Internacional de la Juventud. 19 de agosto : Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 21 de agosto : Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

: Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. 23 de agosto : Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.

: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 29 de agosto : Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.

: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 28 de agosto : Día del abuelo.

: Día del abuelo. 30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones.

¿Qué feriados oficiales restan en el 2025?

Teniendo en cuenta que el último día feriado fue el 1 de mayo por el Día del Trabajador. En México aún restan días pendientes por celebrar y tomar un descansos obligatorio.

El 16 de septiembre , Día de la Independencia de México.

, Día de la Independencia de México. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. El 1 de octubre de cada seis años, día de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Es importante señalar que esta fecha no aplicará para 2025.

de cada seis años, día de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Es importante señalar que esta fecha no aplicará para 2025. El 25 de diciembre por Navidad.

por Navidad. Los días que determinen las leyes federales y locales en caso de jornadas electorales.

¿Cuándo se terminan las vacaciones de verano?

Es importante señalar que de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tanto alumnos como docentes tendrán casi todo el mes de vacaciones.

El regreso a clases está marcado para el 1 de septiembre, para los estudiantes, mientras que los maestros regresarán una semana antes para llevar a cabo la primera reunión del consejo técnico del ciclo escolar 2025-2026.