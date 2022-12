Ya pasaron las fiestas navideñas y estamos a días de cerrar el año. A la fecha, son miles de personas, entre estudiantes y trabajadores, que se vienen preguntando sobre los días festivos y puentes oficiales que tendrá México en el 2023. Por esta razón, en Depor hemos elaborado toda la información detallada para que puedas conocer sobre las fechas de descanso y feriados largos, con el fin de que puedas organizarte con más tiempo de anticipación. Revisa todos los detalles del calendario que te traemos aquí y otros datos indispensables.

Es importante señalar que, según la Ley Federal del Trabajo Mexicana (LFT), no todos los festivos son obligatorios. Con respecto a esto, en este artículo precisaremos la diferencia entre los festivos oficiales y no oficiales, porque depende de ello dependerá si un día se considera como laborable o no.

¿Cuál es la diferencia entre un festivo oficial y no oficial?

Un festivo oficial se refiere a un día de descanso obligatorio, por ende feriado o no laborable, según el artículo 74 de la LFT. Es de obligatoriedad que el colaborador no trabaje ese día. En tanto, el festivo no oficial es aquel que conmemora alguna fecha o celebración especial, pero es día laborable.

Días festivos oficiales o feriados del 2023 en México

Para el año que viene, se ha estipulado que habrá siete días festivos obligatorios para México y se darán a lo largo del 2023. Si ya estás planeando tus vacaciones o viajes, con la familia, amigos o en solitario, te recomendamos que le prestes mucha atención al siguiente calendario.

Domingo 1 de enero: Día de Año Nuevo

Día de Año Nuevo Lunes 6 de febrero: Día de la Constitución Mexicana

Día de la Constitución Mexicana Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Natalicio de Benito Juárez Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores

Día Internacional de los Trabajadores Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México

Día de la Independencia de México Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

Aniversario de la Revolución Mexicana Lunes 25 de diciembre: Día de la Navidad

Días de descanso de escolares la SEP en 2023

De acuerdo a lo programado por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), el regreso a clases, luego de las vacaciones de Navidad, será el viernes 9 de enero del 2023. A continuación los días de descanso para el alumnado de la SEP.

Viernes 27 de enero: Junta del Consejo Técnico Escolar

Junta del Consejo Técnico Escolar Lunes 6 de febrero: Suspensión de labores por el Día de la Constitución

Suspensión de labores por el Día de la Constitución Viernes 17 de marzo: Junta administrativa. Primer megapuente que va del 17 al 20 del mes

Junta administrativa. Primer megapuente que va del 17 al 20 del mes Lunes 20 de marzo: Por el natalicio de Benito Juárez

Por el natalicio de Benito Juárez Viernes 28 de abril: Junta del Consejo Técnico Escolar

Junta del Consejo Técnico Escolar Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo, segundo megapuente

Día del Trabajo, segundo megapuente Viernes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Batalla de Puebla Lunes 15 de mayo: Día del Maestro

Día del Maestro Viernes 26 de mayo: Junta del Consejo Técnico Escolar

Junta del Consejo Técnico Escolar Viernes 30 de junio: Junta del Consejo Técnico Escolar