La actriz y modelo mexicana Martha Cristiana renunció a la organización del Miss Universo México a poco más de un mes de haber asumido el cargo de directora de la organización. ¿Por qué tomó esta radical decisión? Según explicó Cristiana, no estaba de acuerdo con los lineamientos que sigue el certamen para escoger a sus candidatas. En los siguientes párrafos conocerás todos los detalles sobre esta decisión y el motivo por el que ha hecho eco a nivel internacional.

¿Qué dijo Martha Cristiana?

En una reciente conferencia de prensa, Martha Cristiana expresó su rotundo rechazo a la organización del Miss Universo en su país tras dar a conocer que no toman en cuenta la representación de mujeres trans. En la misma línea, la modelo aseguró que la organización no le permitió incluir mujeres transgénero en el certamen.

“Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero’…”, expresó en un reciente encuentro con la prensa especializada de su país.

“Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura… todos los humanos son iguales y tienen el mismo derecho”, añadió Martha Cristiana, dejando en claro que su alejamiento de la organización del Miss Universo México se debe a diferencias en sus ideas.

Por si fuera poco, Cristiana también denunció que el certamen excluye a las modelos mayores de 40 años, pese a que la regla que imposibilitaba su candidatura había sido eliminada. Finalmente, aclaró que el certamen no cumple con la línea de ser inclusivo, tal y como se promocionaba.

“Lo que se maneja en las juntas es: ‘¿40 años? … ¡Viejísima!, olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará”, dijo durante su encuentro con la prensa.

“No estamos aquí para motivar a nadie, estamos para inspirar, la motivación es de dientes para afuera y la motivación es interior. Si no hay una inteligencia en estas mujeres bellísimas, si no hay un discurso, una causa, unas ganas de revolucionar, no hay nada, porque la cara se cae y el físico se acaba”, agregó.

Reacciones tras la renuncia de Martha Cristiana

Tras darse a conocer la dimisión de Martha Cristiana a la dirección del Miss Universo México, Lupita Jones, exdirectora de la organización por más de tres décadas, se pronunció al respecto en una reciente conferencia de la obra donde actúa “Las Leonas”, en la que comparte roles con Victoria Ruffo, Ana Patricia Rojo y Mara Patricia Castañeda.

“Pues ya no la veo, pues ya ni está. Mira, esto no es fácil. Perdón, pero a veces se dejan zapatos muy grandes qué llenar, ¿no? Sorry (lo siento)”, dijo la exreina de belleza. Horas más tarde, explicó que no tiene intenciones de volver a tomar la dirección del certamen y se sintió apenada por lo que está pasando.

“Si no te gusta, como para qué estás ahí, cómo puedes ser vocera de algo que te molesta, de algo con lo que no te sientes identificada, entonces desde el principio dije: ‘Bueno, mal, esa mujer no va a durar ahí, de pronto escucharla hablar y decir ciertas cosas, sobre lo que según ella estaba haciendo, pues yo escuchaba y decía no tiene la menor idea”, añadió.

