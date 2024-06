Algunas historias de amor perduran en la memoria, como la de Christian Nodal. A pesar de su reciente separación mediática de Cazzu, el cantante de música regional mexicana parece seguir de cerca los movimientos de la cantante argentina. ¿Una indirecta o algún gesto en las redes sociales? Descubre más en esta nota que Depor tiene para ti.

No queda duda de que Christian Nodal y Ángela Aguilar son una de las parejas más sonadas del momento, en especial, luego del sorpresivo anuncio que los oficializaba como flamantes novios. Sin embargo, para muchos seguidores del intérprete de “Limón con sal”, la forma en que dio por finalizado su romance con Cazzu fue sumamente decepcionante.

Y si a ello le sumamos que la argentina se convirtió en madre primeriza hace poco, lo cierto es que los señalamientos tienen muchos fundamentos. De todos modos, ambos dejaron en claro que seguirán manteniendo un vínculo por Inti, su hijo en común.

Cazzu y Nodal terminaron su relación a pocos meses del nacimiento de su hija Inti (Foto: Christian Nodal / Instagram)

No obstante, un gesto realizado por el propio Nodal lo dejaría mal parado frente a sus fanáticos y los seguidores de Cazzu, e incluso, también ante el entorno de Ángela Aguilar. ¿La razón? Te la cuento aquí en mag Depor.

EL GUIÑO DE CHRISTIAN NODAL A CAZZU QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDO

Todo este nuevo embrollo mediático surgió luego de que Cazzu compartiera varias fotografías en las que aparece junto a las hijas pequeñas de una amiga. Claramente, se ve un entorno de amistad y plenamente familiar, en el que la argentina es la gran protagonista.

Sin embargo, fue Nodal quien no dejó pasar por alto la oportunidad de dejar su like en dicha imagen. Tal gesto ha generado una oleada de rumores entre sus seguidores, pues aseguran que no ha podido olvidar del todo a la madre de su hijo.

Esta fue la fotografía que Cazzu subió a Instagram y que Nodal procedió a darle "like" (Foto: Cazzu / Instagram)

Como era de esperar, los comentarios no se hicieron esperar, y más de un internauta no dudó en criticar la acción del también exnovio de Belinda. “¿Y Nodal qué anda haciendo dando like a este post?”, “Ay ya, que la deje respirar” y “Este quiere estar con Dios y con el diablo a la vez”, añadieron varios usuarios en redes sociales.

¿Y Ángela Aguilar? Pues, de momento no hay respuesta por parte de la cantante mexicana.

ASÍ FUE LA POLÉMICA ENTRE NODAL Y CAZZU TRAS SEPARARSE

Desde que Christian Nodal anunció su separación de Cazzu y comenzó a salir con Ángela Aguilar, los intérpretes mexicanos ha enfrentado críticas en redes sociales. Muchos han expresado su desaprobación por lo que perciben como una gestión poco delicada de su relación amorosa, especialmente hacia Cazzu, con quien tuvo una relación previa.

Ante ello, y sumado a los recientes hechos de Nodal en torno a su situación amorosa, miles de usuarios han preferido mantener distancias del autor de “No somos ni seremos”, a la par que optan por apoyar a Cazzu.

Cazzu y Christian Nodal se separaron tras más de 2 años de relación (Foto: Cazzu / Instagram)

Tengamos en cuenta que la argentina y el oriundo de Caborca se convirtieron en padres al año pasado y mantuvieron una relación estable durante dos años. No obstante, a mediados del mayo pasado en medio de rumores de infidelidad por parte de la trapera.