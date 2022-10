La fecha más escalofriante del año está cerca. Halloween, también conocida como la ‘Noche de Brujas’, se celebrará este lunes 31 de octubre y si eres de las personas que se está preparando en México para robarse todas las miradas en las calles o alguna reunión social, aquí te mostramos las tendencias de disfraces y trajes más populares para este 2022. Presta mucha atención a esta nota.

Como se recuerda, este año se estrenaron distintas series y películas que seguro inspirarán a muchos para tu elección de vestuario. Ahora, te compartimos los disfraces más populares. ¡Apúntale bien, porque seguro encontrarás algo para ti en la siguiente lista!

El ‘Muñeco Diabólico’, Chucky

Hace unos días se estrenó la segunda temporada de la serie del muñeco más maquiavélico del mundo. Su distintivo traje nunca pasa de moda y es una buena opción aterradora. El disfraz de este personaje es sencillo: debes conseguir un overol de jean, un polo a rallas de color y ponerte unas zapatillas rojas.

Su distintivo traje de Chucky nunca pasa de moda y es una buena opción aterradora. (Foto: Star Plus)

Rey Viserys - House of the Dragon

El rey Viserys Targaryen es el padre de Rhaenyra, a quien nombró su sucesora en el trono de hierro. En los últimos días de vida, sufre una especie de lepra que carcome su cuerpo y huesos, tal como ocurre con su rostro, ya que pierde su ojo derecho y lo obliga a cubrirlo. Para lucir como él, debes usar una túnica real negra con algunos diseños rojos y amarillos, una corona, una máscara dorada que cubrirá una parte de tu cara, una peluca y una daga.

Viserys luciendo su máscara en "House of the dragon" es una alternativa para Halloween (Foto: HBO Max)

She-Hulk

Disfrazarte de “She-Hulk” en Halloween sería una gran idea. Puedes vestirte con el look de Jen Walters cuando aparece en la gala en el episodio final de la serie Marvel, luciendo un vestido plateado con lentejuelas y usar pintura facial verde; además, de una peluca verde oscura.

Lucir como She Hulk en Halloween es una opción sencilla si luces el vestido plateado (Foto: Marvel Studios)

Vecna de Stranger Things

Si deseas causar pesadillas después de hacer tu aparición en la fiesta, el disfraz del villano de Stranger Things Vecna es la opción para ti, y la máscara de este temible ser la puedes encontrar en tiendas online.

Lucir como Vecna de "Stranger Things" es una opción aterradora para Halloween (Foto: Netflix)

‘Elvis Presley - Elvis’

“Elvis” es la película de drama biográfico sobre la vida y carrera del cantante Elvis Presley. Para lucir como ‘El Rey del Rock and Roll’ en Halloween deberás usar prendas de cuero negro de la cabeza a los pies para representar la rebeldía de los jóvenes; o en todo caso, aquel icónico traje blanco con lentejuelas en las que predominaba el rojo y azul, así como mocasines de dos colores. No olvides que en cualquiera de sus looks debes hacerte un peinado tupé, mechón de pelo levantado sobre la frente.

La figura de cera del cantante Elvis Presley fue exhibida el 20 de junio de 2000 en el museo Gr vin de París, como parte de un homenaje a 20 personalidades destacadas del siglo señaladas por los lectores del diario Le Parisien-Hoy en Francia (Foto: Jean-Pierre Muller / AFP)

Alicent o Rhaenyra - House of the Dragon

Para los amantes del arte del cosplay y la saga de Game of Thrones una gran alternativa para aprovechar la popularidad de la nueva serie House of The Dragon, es disfrazarse de uno de los muchos personajes de esta historia; solo te queda decidir si eres Tema Alicent Hightower o Rhaenyra Targaryen.

Para las amantes de la Casa del Dragón, puedes elegir ser Alicent o Rhaenyra para este Halloween. (Foto: HBO Max)

El Juego de Calamar

Esta aclamada serie, que estrenó la plataforma digital de Netflix en 2021, tiene dos tipos de personajes: los atacantes, que van vestidos con un buzp verde en el que se especifica su número de referencia por el que se les conoce en el juego, y los defensores, que llevan un conjunto rojo y una máscara con una figura geométrica para que no se les identifique.

La aclamada serie del Juego de Calamar sigue siendo la sensación para este 2022. (Foto: Netflix)

Wanda Maximoff - Wandavision

Wanda Maximoff de “Wandavision” es una buena opción. Si decides vestirte de la ‘Bruja Escarlata’ para Halloween, el hecho de que haya aparecido en muchas eras televisivas, puedes elegir entre la opción que te sientas más cómoda.

Si quieres cautivar a todos en Halloween, La Bruja de escarlata de WandaVision es una buena opción (Foto: Disney Plus)

Disfraces clásicos para Halloween

Brujas: si eres fanático de Disney seguro esperabas el estreno de la película “Hocus Pocus 2″. Este filme está lleno de magia, fantasía y misterios que relata la historia de las hermanas Sanderson quienes en un determinado momento se convierten en brujas. Esta es una de las mejores opciones.

Brujas: si eres fanático de Disney seguro esperabas el estreno de la película "Hocus Pocus 2″. Este filme está lleno de magia, fantasía y misterios que relata la historia de las hermanas Sanderson quienes en un determinado momento se convierten en brujas. Esta es una de las mejores opciones.

Zombie: Las series y películas de muertos vivientes siempre son las más sonadas. Durante este 2022 una de ellas fue 'Estamos Muertos', producción coreana que rompió records en la plaforma de Netflix.

Catrinas: Si eres super amante de la cultura mexicana, esta es tu mejor opción. Así también puedes combinar tu amor por esta fiesta y con otro de las celebraciones más grandes de México, el Día de Muertos.

Los más clásicos: Si quieres optar por lo seguro, los clásicos son tu mejor opción. Un disfraz de vampiro, hombre lobo, fantasma o monja diabólica son perfectos. Estos nunca decepciona.

¿Qué significa la palabra Halloween?

La palabra Halloween es una versión abreviada de las frases All Hallows’ Eve o All Hallows’ Evening (Víspera de Todos los Santos). Fue creada 1745 aproximadamente, pero su origen se remonta varios siglos atrás antes de Cristo.

Halloween: ¿por qué se celebra el 31 de octubre?

Cuando pensamos en Halloween, inmediatamente nos viene a la mente los Estados Unidos de América, donde la celebración del 31 de octubre es una de sus mayores fiestas y su gran difusión ha hecho que se expanda al resto del mundo. Sin embargo, la fiesta de Halloween tiene es de origen celta. De hecho el origen y significado de Halloween tiene que ver con la expresión antes mencionada «All Hallows Eve» y que debido a la evolución del idioma y a que adquirió la forma de la variante escocesa de la palabra, se convirtió en Halloween.

En la tradición celta, el 1 de noviembre era el día en que comenzaba el nuevo año y con el que terminaba oficialmente la temporada de verano. La verdadera tradición de esta fiesta, de hecho, cuenta que en este día se celebraba el final del verano y en consecuencia se esperaba la llegada de la temporada invernal, con su anticipada oscuridad y su frío polar.