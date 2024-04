El lunes 8 de abril, se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO el Eclipse Solar Total, un evento astronómico de gran relevancia para el año 2024. Este fenómeno será visible en su totalidad en México, y se anticipa que será uno de los más destacados del año. Los mexicanos tendrán la oportunidad de presenciarlo en más de 20 estados, así como en partes de Estados Unidos y Canadá, abarcando toda Norteamérica. El evento se dividirá en dos momentos, uno por la mañana y otro al atardecer, y será transmitido gratuitamente ONLINE a través del Canal de YouTube de NASA TV. Es crucial resaltar la importancia de tomar precauciones y utilizar protecciones adecuadas al observar este espectáculo, ya que puede dañar la vista. Además, tienes que tener en cuenta que no habrá otro eclipse solar total en Norteamérica hasta dentro de 20 años.

En este tipo de eventos, es habitual que la Luna se mueva delante del Sol, ocultándolo por completo y sumiendo temporalmente esta región del mundo en la oscuridad. Según la NASA, esta vez será particularmente impresionante en comparación con los últimos eclipses solares totales, ya que durará 4 minutos y 26 segundos en el punto central de su trayectoria.

El eclipse solar total comienza con su fase parcial, cuando la Luna comienza a cubrir parte del disco solar. Luego, cuando la sombra del satélite cubre completamente la estrella, se da lugar a la fase total, que dura unos breves minutos. Después, la Luna se aleja gradualmente del disco solar, marcando el inicio de un eclipse solar parcial, hasta que el Sol queda completamente visible y el evento astronómico llega a su fin.

Además del eclipse solar total, se espera que pase un cometa notablemente llamativo, conocido como “Cometa Diablo” por los astrónomos. Este cometa, el 12P/Pons-Brooks, solo es visible una vez cada 71 años y no volverá a ser visible en nuestro cielo hasta 2095. Una característica peculiar de este cometa es su apariencia, ya que en las últimas imágenes captadas se pueden observar dos destellos de luz alargados, que se asemejan a dos cuernos.





¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, creando un fenómeno celestial impresionante. Durante este evento, la luz solar es bloqueada por completo, sumiendo en la oscuridad a aquellos que se encuentran dentro de la región de totalidad. Este breve período de oscuridad proporciona una experiencia única, similar a la noche, incluso durante el día.

La ocurrencia de un eclipse solar total está condicionada por una precisa alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol, conocida como ‘sizigia’. Este alineamiento perfecto es esencial para que la Luna cubra completamente al Sol. Sin embargo, estos eventos son poco comunes en una ubicación específica debido a que la sombra proyectada por la Luna sobre la Tierra es comparativamente pequeña en relación con la vasta extensión de su superficie.

Además, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, lo que significa que su distancia desde la Tierra varía a lo largo del tiempo. Solo cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), su tamaño aparente puede ser lo suficientemente grande como para bloquear por completo la luz solar, lo que resulta en un eclipse total. Por lo tanto, estos eventos son tanto espectaculares como raros, lo que los convierte en momentos especiales para los observadores celestiales.

Este fenómeno tiene lugar antes del inicio de la penumbra total (Foto: iStock)





¿Por qué lugares pasará el eclipse solar total?

Desde las 8:00 a.m. (ET), comenzará el espectáculo del eclipse solar total en la costa del Pacífico mexicana, donde será posible observarlo en su plenitud. Luego, continuará su trayectoria a lo largo de varios estados de Estados Unidos, entre ellos Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine. Finalmente, el eclipse alcanzará su punto máximo a las 3:46 p.m. (ET) en la costa Atlántica de Terranova, momento en el que se podrá presenciar su máxima intensidad antes de que concluya su recorrido.





¿Cuándo inicia y acaba el eclipse solar en México?

El fenómeno del eclipse solar comenzará al amanecer, situado a miles de kilómetros al suroeste de la costa del Pacífico de México. A las 9:51 a.m., hora local, la luna iniciará el proceso de ocultar el sol cerca de Mazatlán. Los observadores que se encuentren cerca de Mazatlán tendrán la oportunidad de presenciar la totalidad del eclipse a las 11:07 a.m., durante un período de cuatro minutos y 20 segundos.

Desde la Ciudad de México y el Estado de México, este fenómeno será aún más visible en comparación con el eclipse ocurrido en 2023, donde el máximo de oscuridad alcanzó apenas el 71%. Algunas alcaldías de la capital podrán experimentar un nivel de oscuridad del 79%. El eclipse dará inicio en la Ciudad de México a las 10:51 a.m. y finalizará a las 13:36 p.m.

Por último, de acuerdo con información proporcionada por el sitio Eclipse 2024 y para la felicidad para muchos de los amantes de la astronomía en México, se espera que la alcaldía Miguel Hidalgo sea la zona de la capital donde se experimente el mayor oscurecimiento, alcanzando un 79.2%. Este fenómeno será visible a partir de las 12:14:04 horas. ¡No te lo puedes perder!

Mira aquí el eclipse solar del lunes 8 de abril en vivo y en directo desde Ciudad de México (CDMX), Edomex y otros estados de México vía NASA TV. (Foto: Canva.com)





¿Cómo se origina un Eclipse Solar Total?

Para entender cómo y por qué ocurre un eclipse solar total, es fundamental comprender la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y cómo esta órbita se relaciona con la del Sol. La clave está en el ángulo y la distancia entre estos tres cuerpos celestes.

La Órbita de la Luna : La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, lo que significa que hay momentos en los que está más cerca de la Tierra (perigeo) y momentos en los que está más lejos (apogeo). Para que se produzca un eclipse solar total, la Luna debe estar cerca de su perigeo, lo que hace que su tamaño aparente en el cielo sea suficiente para cubrir completamente el Sol.

: La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, lo que significa que hay momentos en los que está más cerca de la Tierra (perigeo) y momentos en los que está más lejos (apogeo). Para que se produzca un eclipse solar total, la Luna debe estar cerca de su perigeo, lo que hace que su tamaño aparente en el cielo sea suficiente para cubrir completamente el Sol. Inclinación Orbital : La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esto significa que los eclipses solo pueden ocurrir cuando la Luna se encuentra en uno de los dos puntos donde su órbita cruza la órbita de la Tierra, conocidos como nodos.

: La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esto significa que los eclipses solo pueden ocurrir cuando la Luna se encuentra en uno de los dos puntos donde su órbita cruza la órbita de la Tierra, conocidos como nodos. Alienación de los Tres Cuerpos Celestes: Un eclipse solar total ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean perfectamente. Esta alineación solo sucede durante una luna nueva, y solo si la luna nueva coincide con el momento en que la Luna pasa por uno de sus nodos orbitales.





¿Cómo puedo ver el eclipse solar de forma segura?

Es esencial evitar mirar directamente al sol sin proteger los ojos adecuadamente, ya que puede causar daños graves. Para observar un eclipse de manera segura, se pueden utilizar gafas y visores solares de papel, que suelen ser opciones económicas. Si se tiene equipo adquirido previamente para observar eclipses solares, es importante revisarlo cuidadosamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Si se encuentran rayones u otros signos de daño, se recomienda desechar el equipo.

La NASA, advierte que no es seguro observar el sol a través de dispositivos ópticos mientras se usan gafas o visores de papel. Para observar el eclipse a través de cámaras, binoculares o telescopios, es necesario utilizar un filtro solar especial para proteger los ojos. El único momento seguro para observar un eclipse solar a simple vista es durante los momentos de totalidad, cuando la luna cubre completamente el sol. Después de estos momentos, es imprescindible volver a utilizar el equipo de protección adecuado para evitar lesiones oculares.

¿Cómo observar de manera segura el eclipse solar del lunes 8 de abril? Sigue estas recomendaciones. (Foto: iStock)





¿Cómo ver el eclipse solar parcial EN VIVO este 8 de abril?

La NASA ofrece una invitación a los entusiastas de la astronomía para presenciar diversos fenómenos espaciales, incluido el mencionado y otros eventos relevantes. Esta experiencia se puede disfrutar a través de NASA TV, una plataforma de transmisión en vivo que la agencia espacial pone a disposición de manera gratuita

En tu computadora o teléfono

NASA+: La aplicación oficial de la NASA para streaming en vivo.

de la NASA para streaming en vivo. Página web de NASA TV: https://www.nasa.gov/nasatv/

Canal YouTube de la NASA: https://www.youtube.com/nasa

Aplicaciones de la NASA: Descárgalas para iOS y Android.

En redes sociales (puede requerir crear una cuenta o suscribirse)





El próximo eclipse solar ya ha comenzado generar grandes sensaciones y expectativa.