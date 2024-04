¡No te puedes perder este fenómeno astronómico! Este lunes 8 de abril 2024, mira el Eclipse Solar Total que va a pasar por México, Estados Unidos y Canadá, y que podrás verlo a simple vista o a través de la página oficial de la Nasa TV. En Mazatlán el eclipse solar total inicia a las 10:51 a.m., en Ciudad de México el eclipse solar total inicia a las 10:55:22 a.m., mientras que en Coahuila el eclipse solar total inicia a las 11:59 a.m. Recuerda que debes tomar precauciones para evitar daños a los ojos. Nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, incluso durante la fase de totalidad.



Eclipse Solar Total del 8 de abril 2024 en México: sigue el recorrido en directo (Video: Twitter)