El Electric Daisy Carnival (EDC), uno de los festivales más importantes de música electrónica en México, finalmente reveló su cartel completo para su edición 2023, el cual llegará una vez más a la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco (CDMX), sede que recibirá a miles de mexicanos el mes de febrero.

Serán más de 100 presentaciones las que albergará el evento en los tres días que durará y habrán nueve escenarios instalados en esta edición. Además, el EDC, que se celebra en el país desde el 2014, promete, aparte de la buena música, fuegos artificiales, juegos mecánicos, activaciones e instalaciones de arte masivas de talla internacional.

Lineup completo de EDC México 2023

El jueves 10 de noviembre, fue revelado el cartel completo de los artistas que se presentarán en el EDC México para su edición 2023, algunas de las celebridades que encabezan el line up son: Above and Beyond, Adalamoon, Adam Beyer, Atliens, Dr Fresch, Jessica Audiffred y muchos más. A continuación en AS México te compartimos el listado completo para que busques si tu artista favorito asistirá.

¡El lineup de #EDCMéxico ha florecido en su totalidad! 🌼⚡Nuestro reencuentro bajo el cielo eléctrico ya tiene fecha, ¡nos vemos el 24+25+26 de febrero! ❤️🔥



Adquieran sus 🎟 aquí: https://t.co/Za1g1VR3Xc pic.twitter.com/apGSktZ6Yj — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) November 10, 2022

Fechas de EDC México 2023

Al igual que ediciones pasadas, será un evento de tres días donde se reunirán grandes exponentes de la música electrónica internacional en tierras aztecas, así que aparta el 24, 25 y 26 de febrero para llenar de electricidad el AHR.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar boletos para EDC México 2023?

Los boletos pueden conseguirse a través de la página oficial de EDC México o en la ya conocida plataforma de venta de boletos Ticketmaster. Estos son los precios:

Abono General - $3,561 pesos MXN

Abono Comfort Pass - $4,973 pesos MXN

Abono CitiBanamex Plus - $6,165 pesos MXN