Eduin Caz es sinónimo del Grupo Firme. Sus nombres están conectados y sería muy difícil no volver a relacionarlos. sin embargo, todo hace indicar que muy pronto, al menos por un tiempo, el cantante no continuará demostrando su talento para tomarse un descanso, preocupando a sus fanáticos de todo el mundo.

El cantante empezó y sacó adelante la banda desde un inicio y ahora es la imagen de ella, además de ser la voz. Desde su nacimiento no ha parado de trabajar, cantar, viajar y promocionar, lo cual podría ser algo muy agotador, por lo que siempre es bueno tomarse una pausa y disfrutar con los suyos, algo que estaría a punto de llegar.

Y es que ahora se está comentando mucho que Eduin Caz se retirará de la música por tiempo indefinido debido a una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram con motivo de su cumpleaños número 30, el cual lo festejó con todos sus compañeros y lejos de su familia, ya que ahora en ese momento le tocó estar de gira.

EDUIN CAZ Y SU RETIRO DE LA MÚSICA

El pasado domingo 30 de julio, Eduin Caz llegó a los 30 años y, fiel a su estilo, lo celebró con bastante trago y diversión, pero no en México ni al lado de su familia, sino con sus compañeros y en Costa Rica, país en el que estaba ofreciendo un concierto en esa fecha, pues todo el Grupo Firme se encuentra en una espectacular gira por varios lugares.

En plenos festejo, el vocalista colocó una publicación en Instagram, asegurando que se viene un retiro de la música, el cual no se sabe si sea momentáneo o definitivo, y que empezará cuando se termine la gira que está programada. “Ya merito me les voy”, fueron algunas de sus palabras, causando muchas dudas en sus seguidores

“Qué maravilla llegar a los 30 años️ con un público espectacular y en otro país, Costa Rica. Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida. Perdí muchas cosas que no van a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y, sinceramente, así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo volver a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, escribió el vocalista de la agrupación.

Eduin Caz reveló que se tomará un descanso de la música (Foto: Eduin Caz / Instagram)

¿EDUIN CAZ PIENSA EN CONVERTIRSE EN SOLISTA?

Ante el anuncio de retirarse de la música, aunque sea por un tiempo, muchos se preguntan si es que el vocalista del Grupo Firme decidirá abandonar la banda que formó para continuar trabajando, pero esta vez como solista y bajo su propio nombre. Para suerte de sus fans, él mismo se encargó de responder esa pregunta.

En el mensaje de Instagram al que hicimos referencia líneas arriba, también se puede leer que el artista de 30 años descarta que vaya a abandonar el Grupo Firme para iniciar una nueva carrera como solita, tal y como muchos cantantes lo han hecho en el pasado.

“No es el fin de Grupo Firme y no me voy a convertir en solista. Solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas tres fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida. Gracias familia”, finalizó.