El programa emblema de “Chespirito”, “El Chavo del 8″, duró como realización independiente alrededor de una década. En ese tiempo tuvo de todo, desde reconocimiento hasta peleas internas. La más célebre es la que estelarizó con Carlos Villagrán, actor que daba vida a Quico, y la razón fue su mamá en la ficción.

La producción de Televisa, que se grabó a lo largo de la década de los 70s e inicios de los 80s, mostraba la convivencia de singulares personajes en una humilde zona de la Ciudad de México. Allí, Roberto Gómez Bolaños y su elenco daban vida a un mundo mágico.

Mundo que tras bambalinas no era tan así, y es que siempre las diferencias y posiciones personales fueron el gran talón de Aquiles de la realización de “Chespirito”. Precisamente, ese fue una de las razones por las que el programa dejó de producirse.

La pareja permaneció junta hasta la muerte del artista, en 2014 (Foto: Florinda Meza / Instagram)

LA RELACIÓN AMOROSA QUE ACABÓ CON “EL CHAVO DEL 8″

Ha pasado medio siglo pero todavía hay detalles no tan claros respecto a la relación que aparentemente sostuvieron Florinda Meza y Carlos Villagrán. La primera hacía de “Doña Florinda” y “La popis”; mientras que el actor, de Quico.

Hace varias décadas atrás, Villagrán se refirió al asunto y dijo que él y Meza sostuvieron una relación más que amical, la misma que terminó por decisión de este, pero que tuvo como consecuencia los recelos de Gómez Bolaños, quien fue su posterior novio y “el amor de su vida”, en palabras de la propia Florinda.

El popular “Quico” expresó que la razón por la que puso punto final a su romance con Florinda fue el hecho de que estaban prohibidas las relaciones entre los miembros del elenco, aunque después también se dijo que el verdadero motivo fue que Villagrán ya estaba casado, por lo que se entendería que su relación con la actriz era un amor furtivo.

Villagrán y Meza mantienen una relación distante (Foto: Twitter)

Sin embargo, luego, y tras un largo cortejo, “Chespirito” acabó enamorando a Meza, con lo que no solo se convirtió en su novia, sino también en la pareja del creador y productor principal de la serie, condición que le dio el privilegio de tomar decisiones que solo le competían a la dirección y producción.

Esta condición no gustó a Villagrán y otros artistas, como fue el caso de Ramón Valdés, quien terminó abandonando la serie por diferencias con la actriz.

Así, y ya entrados en la década de 1980, el programa perdió popularidad a causa de las salidas de Don Ramón y Quico. Meses más tardes, Chespirito y Televisa decidieron que el programa propio pase a ser parte de toda la parrilla de series que producía el artista: “Chapulín Colorado”, “Vicente Chambón”, “Doctor Chapatín”, “Chompiras”, entre otros.

Ambos actores siempren han evitado referirse al asunto de forma clara y transparente (Foto: Televisa)

CARLOS VILLAGRÁN REVELÓ QUE FLORINDA MEZA BUSCÓ TENER UN ROMANCE CON ÉL Y NO AL REVÉS

La última vez que Villagrán habló de la relación fue en enero del 2021, durante una entrevista con Radio Mitre.

Entonces, el histrión aseveró que “eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”.