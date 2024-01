El apellido Chávez siempre ha destacado en México por estar vinculado al box y los laureles que le llevó a su país; sin embargo, desde hace algún tiempo, una nube oscura se ha posado sobre esta familia, que en lugar de hacer noticia en el medio deportivo, lo está haciendo fuera del ring. Al menos eso es lo que viene realizando Julio César Chávez Jr., quien fue detenido en Los Ángeles, California.

Cabe señalar que no es la primera vez que los problemas familiares surgen en su entorno, ya que en el pasado, las disputas y temas con sustancias ilegales salpicaron a sus integrantes.

Julio César Chávez, Jr. reacciona ante los fanáticos durante su pesaje el viernes 5 de mayo de 2017 con Canelo Álvarez en el MGM Grand Arena en Las Vegas, Nevada (Foto: John Gurzinski / AFP)

LA DETENCIÓN DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. EN LOS ÁNGELES

Resulta que Julio César Chávez Jr. fue detenido por posesión ilegal de un rifle de asalto en Los Ángeles, California, la tarde del 7 de enero de 2024, publicó TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, una persona llamó a la policía para alertar que el pugilista poseía un arma de fuego que no sólo ponía en riesgo su vida, sino del resto de ciudadanos.

Ante el llamado, miembros oficiales de Los Ángeles llegaron hasta la vivienda del boxeador, nacido el 16 de febrero de 1986, quien los dejó ingresar y hallaron el rifle. Según la policía, el arma es considerada una “pistola fantasma”, debido a que es imposible de rastrear. Todo se produjo al promediar la 1:30 p.m.

Tras ello, el hijo del excampeón de boxeo Julio César Chávez fue trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys para ser fichado.

Los boxeadores Saúl "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr. posan durante su pesaje el viernes 5 de mayo de 2017 en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada (Foto: John Gurzinski / AFP)

PLEITO ENTRE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. Y SU PADRE

Julio César Chávez Jr. realizó una transmisión en vivo en el que no dudó en apuntar contra su padre: “Hay gente a la que se le mueren los hijos o están en la cárcel y no los van a ver. Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá. ¡Es una basura! Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz”, señaló.

Ante ello, el legendario boxeador publicó un mensaje en sus redes sociales el 3 de enero de 2024, en el que además de desear un Feliz Año Nuevo para todos, se dirigió a Jr.: “Con respecto a mi hijo Julio, sobre todas las cosas que ha dicho, que sigue ofendiendo, lastimando a su esposa y a mí, todas las pendejadas que dice; la verdad, mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo, pues las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él, me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro (…). Hijo Julio, te quiero mucho. Dios te bendiga hijo y ojalá Dios quiera y te caiga un rayito de luz, y deja de hablar tantas pendejadas por favor”.