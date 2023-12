Pronto llega el tan esperado momento para los empleados formales: el pago del Aguinaldo. En este diciembre de 2023, como es habitual, deseamos proporcionarte información sobre cuándo recibirás tu pago, cómo se calcula, quiénes no son elegibles para recibirlo y qué hacer si no lo has recibido, si estás en México.

El Aguinaldo, reconocido como un derecho laboral inalienable según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, garantiza a los empleados una compensación adicional anual otorgada por sus empleadores. Este beneficio tiene como fin reconocer y retribuir el esfuerzo y compromiso de los trabajadores, contribuyendo a establecer equilibrio en las relaciones laborales.

Este derecho se fundamenta en asegurar un trato justo y adecuado para los empleados, consolidando el Aguinaldo como un elemento esencial en el marco normativo que regula las condiciones laborales en México.

Además, la normativa establece que los empleados que no hayan completado un año de servicio, incluso aquellos que ya no estén empleados en la empresa al momento del pago del Aguinaldo, mantienen el derecho de recibir una fracción proporcional de este beneficio, determinada según el tiempo laborado.

¿Quiénes son elegibles para recibir aguinaldo?

Todos los empleados, independientemente de su posición laboral, tienen derecho al aguinaldo en México. Esto abarca a trabajadores de diversas categorías como base, de confianza, sindicalizados, por obra o tiempo definido, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros roles similares, siempre y cuando estén sujetos a las disposiciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores que no completen un año de servicio, ya sea estando activos o no al momento del pago del aguinaldo, tienen el derecho de recibir una parte proporcional de este beneficio. Este cálculo se efectúa considerando el tiempo laborado, independientemente de la duración específica de su empleo.

¿Cuándo se realizará el pago del aguinaldo de diciembre en México?

Según lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe ser otorgado a los trabajadores antes del 20 de diciembre de cada año. Este beneficio debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario, calculado en función de los ingresos totales recibidos durante el año anterior.

Es importante destacar que en ciertas circunstancias, los empleadores tienen la posibilidad de dividir el pago en dos partes, entregando la segunda parte antes del 20 de diciembre y la primera antes del 20 de enero del año siguiente.

¿Cómo calcular tu aguinaldo en 2023?

Como establece la ley, la bonificación anual vinculada a tu desempeño laboral debe ser al menos igual a 15 días de salario, marcando este umbral como el mínimo legal. Sin embargo, es relevante destacar que en tu entorno laboral es posible recibir una cantidad mayor, dependiendo de los acuerdos previamente establecidos con tu empleador. Al calcular tu aguinaldo, es fundamental considerar detenidamente los siguientes aspectos:

Tiempo laborado en la empresa: La duración de tu empleo en la empresa tiene un impacto directo en la cantidad de aguinaldo que podrías recibir.

Naturaleza del salario: Si tu salario es fijo o variable, ya que esto puede influir en el cálculo de la bonificación anual.

Monto diario del sueldo: Conocer el monto diario de tu salario es crucial para determinar tu aguinaldo, obtenido al dividir tu salario mensual entre 30 días.

¿Qué hacer si no recibes el pago del aguinaldo?

El derecho al aguinaldo es una protección otorgada a todos los trabajadores en el estado de México, y las empresas o empleadores que no cumplan con esta obligación pueden ser sancionados o multados. Si no has recibido tu aguinaldo, puedes buscar asesoramiento y orientación en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Puedes contactar a Profedet a través de los siguientes medios:

Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877 Correo electrónico: orientacionprofedet@stps.gob.mx

Estos canales están disponibles para proporcionarte asistencia y orientación en casos de irregularidades en el pago del aguinaldo, garantizando así el total respeto de tus derechos laborales.

TE PUEDE INTERESAR