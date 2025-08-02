Para los amantes del anime, llega Demon Slayer: Infinity Castle. La esperada película tendrá una duración de 2 horas y 35 minutos, situación confirmada por Sony Pictures Entertaiment que lanzará la cinta a todo el mundo desde el mes de agosto de 2025. La producción marca el inicio de la trilogía cinematográfica que adapta el arco final del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, obra del mangaka Koyoharu Gotōge.

Con una duración total de 155 minutos, ‘Infinity Castle’ supera a Mugen Train que duró 1 hora y 57 minutos (117′). Aún existen dudas si la cinta podría omitir detalles esenciales del argumento o acelerar su ritmo narrativo de forma excesiva.

El film será acompañado de temas musicales como A World Where the Sun Never Rises, interpretado por Aimer, y Shine in the Cruel Night a cargo de LiSA. Además, tendrá una clasificación de PG12, por lo que se recomienda la supervisión de adultos para menores de 12 años.

¿Cuándo se estrenará Demon Slayer: Infinity Castle?

La primera entrega se estrenó en Japón el 18 de julio de 2025, mientras que en España el 12 de setiembre. La película será proyectada en formato estándar, IMAX y otras tecnologías de gran formato, con opciones de idioma en japonés subtitulado en español y con doblaje en español y castellano.

Mientras que a los cines de Estados Unidos y España, “Demon Slayer: Infinity Castle” llegará el viernes 12 de septiembre de 2025, en algunos países de Latinoamérica como Perú, México, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay (entre otros) se estrenará un día antes, el jueves 11 de septiembre.

Por otro lado, se sabe que Haruo Sotozaki se encarga de la dirección en el estudio de anime Ufotable, mientras que, Akira Matsushima se desempeña como director de animación en jefe y diseñador de personajes y Yuki Kajiura es responsable de la música junto con Go Shiina.

¿De qué trata la nueva película de Demon Slayer?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito es la primera de tres películas que adaptarán el arco del Castillo Infinito, clímax de la serie que abarca los capítulos 138 al 183 del manga. Esta nueva edición sitúa a Tanjiro Kamado, sus compañeros Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, y los poderosos Hashira en una batalla final contra Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios, y las temidas Lunas Superiores.

La trama se instala en el Castillo Infinito, una fortaleza dimensional creada por Muzan, llena de trampas y enemigos mortales. De acuerdo a la sinopsis publicada por Crunchyroll, el Cuerpo de Cazadores de Demonios se prepara con entrenamiento a Hashira. De esta manera, Muzan irrumpe en la mansión Ubuyashiki.

Al entrar, comienza a poner en peligro al líder del cuerpo. Tanjiro y los Hashira corren al cuartel general, pero son arrastrados a este misterioso y laberíntico espacio, donde se librará el enfrentamiento definitivo que definirá el destino de la humanidad.