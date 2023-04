No dejes a nadie sin su saludo por este día. El Domingo de Ramos es considerado como la fecha de apertura de la Semana Santa, he ahí donde radica su importancia. En este día se celebra la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, momento en el que todo el pueblo nazareno se volcó con su llegada por ser considerado como el Hijo de Dios. No obstante, a diferencia de otras festividades, este día cambia cada año, aunque suele enmarcarse entre finales del mes de marzo y abril. Dicho esto, te mostramos algunas de las mejores frases e imágenes para compartir con tus seres queridos.

Según la Liturgia de Domingo de Ramos que podemos comprobar en la Biblia, el significado de este día se resume en dos palabras: el triunfo y la pasión. Es uno de los momentos más importantes del año para la comunidad cristiana donde, además de otras celebraciones, destaca la procesión de las palmas.

Uno de los detalles curiosos que en Domingo de Ramos no es necesario utilizar hojas de palma en la procesión, también se pueden utilizar otros tipos de plantas locales como el olivo, sauce, abeto o de otros árboles. Es importante saber que la bendición de los ramos y palmas tiene lugar antes de la procesión.

¡Importante! También se debe instruir a los fieles cristianos a que conserven en sus casas, junto a las cruces o cuadros religiosos, los ramos bendecidos como recuerdo de la victoria pascual del Señor Jesús.

¿Cómo se celebra la Semana Santa?

La Semana Santa se celebra en México desde los primeros años de colonización española, aproximadamente desde el siglo XVIII. Entonces, la conmemoración se convirtió en un evento oficial en nuestro país. En México, la Semana Santa se considera una época de suprema importancia para los católicos mexicanos. Es común que los habitantes asistan con devoción a los actos religiosos que se organizan en todo el país.

Las misas y procesiones abundan durante estos días. En lugares como Taxco de Alarcón, las celebraciones inician con la procesión de las Palmas y continúan consecuentemente con la Procesión de los Cristos. Este evento es tradicional del Jueves Santo y sus participantes, “los Encruzados”, cubren sus rostros y desfilan vestidos de negro para pagar promesas por los favores recibidos por la providencia.

Frases por el Domingo de Ramos

Hoy puede ser un día en el que estás pasando dificultades, sin embargo si te vas a caer que sea de rodillas para orar y entregar todas esas cargas al Señor. Él te librará de todo peso que aqueja tu vida.

Lo que anhelas en tu corazón, pidele a Dios, creador del Universo.

Cada amanecer Dios nos da oportunidades para levantarnos, cada día que pasa su misericordia es más grande. El amor de Dios es perfecto que está presente día a día.

Bendito el que confía en Dios, porque será bendecido.

Decir que amas a Dios, significa que también amas a tu prójimo, tu familia, tu pareja y todo lo que hagas con los demás tiene que ser hecho con amor, con respeto y con lealtad, así como Jesús sería contigo.

Confiar en Dios es la mejor opción en los momentos difíciles

No busques consejo en sitios equivocados, abre tu biblia y encontrarás las respuestas que buscas. ¡Qué pases un feliz domingo de ramos!

Domingo de Ramos: imágenes para compartir

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).

Las mejores frases, mensajes e imágenes para compartir este Domingo de Ramos (Foto: Internet).