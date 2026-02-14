¿Dónde ver Chivas vs. América EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la Liga MX 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de Telemundo, canal con los derechos para todo México, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por Amazon Prime; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 14 de enero desde las 10:07 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y con una hora menos en México.

Chivas vs América por la Liga MX | Video: Club América