Se caracteriza por decir sin tapujos lo que piensa y su paso por “La casa de los famosos México” le ha dado una mayor exposición. Galilea Montijo, fiel a su estilo, volvió a hacer una revelación que ha causado bastante revuelo en el ciberespacio. Contó cómo fue que perdió la virginidad y cuál es su reflexión sobre ese momento pasados los años.

La artista, natural de Guadalajara, es una de las principales caras del reality show de Televisa Univision, situación que le ha dado una sobreexposición mayor que la que tenía. No obstante, no por ello, la también actriz no deja de cumplir con sus demás compromisos.

Uno de ellos es con el programa que realiza por Unicable junto a sus colegas y amigas, “Netas divinas”. Fue precisamente en ese espacio televisivo en el que Montijo desveló cómo perdió la virginidad y la reflexión que hace ahora sobre ese momento.

ASÍ FUE LA “PRIMERA VEZ” DE GALILEA MONTIJO

La también presentadora del programa “Hoy”, fiel a su estilo, daba sus impresiones respecto a las cosas que uno hace de adolescente y que luego, ya de adulto, uno se arrepiente.

En esa línea, la celeb de 50 años indicó que se arrepentía de la forma en que perdió la virginidad. Fue a los 16 años y con un muchacho de Guadalajara.

“Estaba muy enamorada, me enamoré mucho de un chavo de allá de Guadalajara, pero luego me manda a la fregada, lo único que quería era la flor... Nunca le dije que era mi primera vez”, reveló ante la sorpresa de sus compañeras de panel.

Y es que Galilea señaló que no era tan joven cuando perdió su virginidad, palabras que causaron extrañeza en el resto de presentadoras.

GALILEA MONTIJO Y SU ARREPENTIMIENTO

En el mismo relato, Montijo aseveró que tiempo después, cuando ya era una figura pública de la televisión, se encontró al joven en un local de Guadalajara y le señaló que él había sido el primero, situación que lo sorprendió; no obstante, su reacción posterior decepcionó a la presentadora de “La casa de los famosos México”.

“Años después de que salgo en televisión, me lo encuentro y le digo que fue el primero. Qué estupidez la mía, no se lo di a alguien que lo valorara”, sentenció.

