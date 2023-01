Previo a la ceremonia de los Óscar 2023, los Golden Globes son los más importantes. La edición 2023 tiene dos categorías de premiaciones: cine y televisión. En la siguiente nota te contaremos todo sobre la gala que se realizará este martes 10 de enero, revisa los horarios, canales de TV que lo transmitirán, dónde verlo por streaming y cuáles son los nominados en las categorías más importantes.

¿A QUÉ HORA SE REALIZARÁN LOS GOLDEN GLOBES 2023?

En México, la ceremonia de premiación de los Golden Globes 2023 iniciará desde las 19:00 horas de CDMX, mientras que en Miami el horario para esta gala serán las 20:00 horas. Además, aquí te contamos más horarios en el mundo para que no te pierdas los Globos de Oro.

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas.

Argentina, Chile y Uruguay: 22:00 horas.

Centroamérica: 19:00 horas.

España: 02:00 horas del miércoles 11 de enero.

¿DÓNDE VER LA CEREMONIA DE LOS GOLDEN GLOBES 2023 EN VIVO Y ONLINE?

No son muchos los canales de TV que estarán a cargo de la transmisión de los Golden Globes 2023. En Latinoamérica (incluye México) el único canal de TV que lo pasará será TNT y TNT en HD. En España podrás seguirlo vía Movistar Plus+ y en Estados Unidos el único canal permitido para la emisión de los premios es NBC. Eso sí, puedes ingresar a los siguientes links para ver online las transmisiones.

PREMIOS GOLDEN GLOBES 2023 DE CINE

Mejor película (drama)

- Avatar: El sentido del agua

- Elvis

- Los Fabelman

- TÁR

- Top Gun: Maverick

Mejor película (comedia o musical)

- Babylon

- Almas en pena de Inisherin

- Todo a la vez en todas partes

- Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

- El triángulo de la tristeza

Mejor director

- James Cameron, Avatar: El sentido del agua

- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

- Baz Luhrmann, Elvis

- Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

- Steven Spielberg, Los Fabelman

Mejor actriz de drama

- Cate Blanchett, TÁR

- Olivia Colman, El imperio de la luz

- Viola Davis, La mujer rey

- Ana de Armas, Blonde

- Michelle Williams, Los Fabelman

Mejor actor de drama

- Austin Butler, Elvis

- Brendan Fraser, La ballena (The Whale)

- Hugh Jackman, El hijo

- Bill Nighy, Living

- Jeremy Pope, The Inspection

Mejor actriz de comedia o musical

- Lesley Manville, El viaje a París de la señora Harris

- Margot Robbie, Babylon

- Anya Taylor-Joy, El menú

- Emma Thompson, Buena suerte, Leo Grande

- Michelle Yeoh, Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de comedia o musical

- Diego Calva, Babylon

- Daniel Craig, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

- Adam Driver, Ruido de fondo

- Colin Farrell, Almas en pena de Inisherin

- Ralph Fiennes, El menú

Mejor película de animación

- Pinocho de Guillermo del Toro

- Inu-Oh

- Marcel the Shell With Shoes On

- El gato con botas: El último deseo

- Red

PREMIOS GOLDEN GLOBES 2023 DE TELEVISIÓN

Mejor serie de televisión (drama)

- Better Call Saul

- The Crown

- La casa del dragón

- Ozark

- Separación (Severance)

Mejor serie de televisión (musical o comedia)

- Colegio Abbott

- The Bear

- Hacks

- Solo asesinatos en el edificio

- Miércoles

Mejor actriz de televisión (drama)

- Emma D’Arcy, La casa del dragón

- Laura Linney, Ozark

- Imelda Staunton, The Crown

- Hilary Swank, Alaska Daily

- Zendaya, Euphoria

Mejor actor de televisión (drama)

- Jeff Bridges, The Old Man

- Kevin Costner, Yellowstone

- Diego Luna, Andor

- Bob Odenkirk, Better Call Saul

- Adam Scott, Separación (Severance)

Mejor miniserie o película para televisión

- Encerrado con el diablo

- Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

- The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

- Pam & Tommy

- The White Lotus

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

- Jessica Chastain, George & Tammy

- Julia Garner, ¿Quién es Anna?

- Lily James, Pam & Tommy

- Julia Roberts, Gaslit

- Amanda Seyfried, The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

Mejor actor en miniserie o película para televisión

- Taron Egerton, Encerrado con el diablo

- Colin Firth, The Staircase

- Andrew Garfield, Por mandato del cielo

- Evan Peters, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

- Sebastian Stan, Pam & Tommy





