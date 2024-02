La mañana del domingo 4 de febrero, familiares de Helena Rojo confirmaron el lamentable fallecimiento de la legendaria actriz a los 79 años luego de una larga batalla contra una dura enfermedad.

La celeb de México es recordada por participar en reconocidas telenovelas, todas de Televisa, como “Cuidado con el ángel”, “Abrázame muy fuerte” y “Amor real”, además de su recordado protagónico en “El privilegio de amar” de 1999, producción en la que compartió créditos con Andrés García, Adela Noriega y René Strickler.

Aunque es ampliamente conocida en la televisión, la veterana actriz también fue muy discreta en su vida privada, evitando exponer sus relaciones sentimentales, por lo que se conocen pocos detalles de sus romances. Por eso, conoce a los esposos de Helena Rojo.

1. UN ESPOSO DESCONOCIDO

Si bien se conoce poco de un matrimonio, la actriz deslizó que se casó a los 17 años y se convirtió en madre de tres niños antes de cumplir los 22 años. Luego de esto, encontró refugio en su madre para convertirse en actriz y salir adelante, pues su primera pareja la abandonó. Luego de esto, protagonizó historias de amor con Juan Ferrara y Benjamín Fernández.

Helena Rojo y Juan Ferrera fueron protagonistas de "Misterio" (Foto: YouTube)

2. JUAN FERRARA

La actriz se casó con Juan Ferrara en 1976, cuando ella tenía 31 años y ya era madre de sus tres hijos.

Con su esposo, la actriz inició una gira teatral por varias ciudades de México, un proyecto del que conversó con el programa “Foro” de Gilberto Marcos en una de sus pocas apariciones juntos.

“Es el único medio en el que podemos decidir trabajar nosotros. Hacemos la empresa, la obra, decidimos el reparto y cada año recorremos toda la República. Hacemos teatro juntos... En televisión tiene que decidir el productor que hagamos una telenovela y en esta ocasión somos los que decidimos”, comentó la actriz.

La relación duró poco más de una década y estuvo rodeada de diversos mitos, muchos de los cuales apuntaban a una separación problemática, pero que ninguno se atrevió a aceptar. Una de estas fue que Rojo se opuso a que Carla Estrada, productora de “El privilegio de amar” le diese el papel del padre Juan de la Cruz a Ferrara, amenazando con dejar las grabaciones si esto sucedía. Finalmente, César Évora se quedó con el papel.

Pese a esto, ninguna de las partes confirmó o negó el rumor, sino que optaron por el silencio, una postura muy común en la vida de la actriz, que esperó varios años después para explicar el porqué de su silencio.

“Yo evito hablar de esa relación porque me costó mucho trabajo deshacer la imagen que teníamos de pareja, tuve que reiniciar mi carrera cuando me divorcié. Juan siempre se portó muy bien con mis hijos y es a ellos a quien tengo que agradecer muchísimo, porque fueron un apoyo impresionante en los momentos en que me sentía como perro sin mecate”, indicó.

Del mismo modo, Helena rescató la relación que construyó con Ofelia Guilmain, madre de su entonces esposo y que también se dedicaba a la actuación, asegurando que “llegó a querer como a una madre”, pero que, pese a esto, decidió separar sus caminos de Ferrara.

3. BENJAMÍN FERNÁNDEZ

A diferencia de Juan Ferrara, el último esposo de Helena Rojo fue una figura alejada de la televisión, marcando una etapa aún más discreta en la carrera de la actriz,

Benjamín Fernández y Helena Rojo se casaron en 1988 y su relación se mantuvo hasta los últimos días de vida de la actriz, demostrando la solidez de su matrimonio. Pese a esto, es poca la información de la que se dispone, pues la actriz siempre se mostró esquiva a revelar detalles de su vínculo.