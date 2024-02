La mañana del 4 de febrero, medios locales confirmaron la lamentable muerte de Helena Rojo, la veterana actriz de 79 años que fue parte de telenovelas como “El privilegio de amar”, “Cuidado con el ángel”, “Amor real”, entre otros.

La muerte de la celeb de México sorprendió a miles de sus seguidores y amantes de telenovelas, además de recibir la emotiva despedida de Televisa en sus redes sociales. “Lamentamos el fallecimiento de la famosa y talentosa actriz Helena Rojo, dejando un gran legado en la pantalla mexicana. QEPD”, fue el mensaje de la televisora de San Ángel.

Helena Rojo junto a Adela Noriega, René Strickler y Andrés García, protagonistas de "El privilegio de amar" (Foto: Televisa)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ELENA ROJO?

Es poca la información que se tiene de los hijos de la galardonada actriz, debido a que esta siempre fue muy reservada de su vida privada y familiar, además de que estos decidieron no seguir los pasos de su madre frente a las cámaras.

Pese a esto, se sabe que la mexicana fue madre de Elena, Leonardo y Patricia, de quienes habló muy poco, como en la entrevista que concedió a Aurora Valle de “Tlnovelas” y que fue recogido por El Universal, en la que recordó que se casó a los 17 años.

“En ese tiempo, así eran las cosas, ahorita ya no dejas que una niña se case a los 17 años, y ya tiene más información... ay, a la edad que yo tenía en esos tiempos no había información de nada, nadie te hablaba de nada, no te enterabas cómo son las cosas o cómo era la vida, nada más te dicen: ´-No te cases, no te cases´, pero nadie te explica cuáles son las condiciones que te van a llevar que un matrimonio no funcione”, reflexionó.

Su primer matrimonio duró solo cinco años, en los que trajo al mundo a sus tres hijos. Luego de esto, el hombre desapareció y ella se hizo cargo de ellos con la ayuda de su madre.

“Me quedó sola con tres hijos a los 22 años, bueno... tenía madre, siempre estuvo mi madre ahí para mis niños, siempre estuvo ahí para mí, entonces, siempre muy agradecida, qué bueno que tiene uno padres, aprovéchenlos, ahí es donde uno valora la familia”, destacó.

Incluso, la mexicana expresó que creció al lado de sus hijos y bajo el cuidado de su madre, pero no por eso renunció al rol de mamá de los tres pequeños.

“Mi mamá me ayudaba con los muchachos. Yo siempre he dicho que mis hijos y yo crecimos juntos, porque si yo tenía 18 años cuando nació la primera, pues imagínate, hemos ido casi creciendo, malmadurando, lo que tú quieras junto a los hijos”, comentó.

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS HIJOS DE HELENA ROJO?

A diferencia de otras figuras que tienen hijos que deciden ser actores, los de Elena Rojo decidieron seguir caminos distintos a los de la recordada figura. En la misma entrevista, la galardonada actriz reveló de manera superficial a qué se dedicaban sus herederos.

Leonardo estudió fotografía y era amante de retratar paisajes para turistas como Quintana Roo. Gracias a su profesión, el único hijo varón de la actriz ha podido viajar a diversas ciudades. Además, tiene un hijo y está casado.

Patricia vive en Cozumel y es empresaria, pues es propietaria de un restaurante muy cercano al malecón. Es madre de dos niñas y, una de estas, admira a su abuela, por lo que sueña con seguir sus pasos como actriz, por lo que Helena la ha llevado al CEA de Televisa para pulir su talento.

Finalmente, Elena vivió por muchos años en Tijuana, pero decidió mudarse a Cozumel, donde se dedica a su familia, pues es madre de tres hijos, siendo uno de ellos Alan, quien fue detenido en el aeropuerto internacional “Jorge Chávez” de Perú cuando intentaba sacar del país 1.7 kilogramos de cocaína dentro de 50 cápsulas, siendo sentenciado a seis años de prisión por el delito de tráfico de drogas.