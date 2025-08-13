Este miércoles 13 de agosto continúa en México el fenómeno astronómico de la Lluvia de Estrellas Perseidas, donde meteoros pasarán por el firmamento y podrán ser observables sin la necesidad de equipos especiales. Pese a que su pico máximo fue en la noche del 12 y madrugada del 13 de agosto, aún podrá ser visible en el territorio mexicano. Aquí te cuento a qué hora exacta podrás verla y cómo se podrá observar esta Lluvia de Perseidas 2025 .

¿A qué hora y cuándo se podrán ver las Perseidas en México?

Si bien es cierto que el pico máximo de actividad de la lluvia de Perseidas 2025 en México fue el 12 de agosto a las 14:00 horas CDMX, aún se podrán visualizar hasta el próximo domingo 24 de agosto. La mejor hora para verlas será por la noche, justo después del atardecer. Puedes intentar mejorar la experiencia de visualización buscando algún lugar de poca contaminación lumínica.

Este 2025 el cielo no estará completamente a favor de las Perseidas, así que mejor sigue este horario para disfrutarlo. (Foto: Allexxandar / iStock)

¿Qué se necesita para observar en México las Perseidas?

Para beneficio de todos aquellos que quieran observar la Lluvia de Perseidas 2025 en México, no se necesita ningún telescopio o equipo especial . Lo que sí, si quieres aumentar tu experiencia de visualización es que puedes utilizar binoculares o telescopios caseros. Busca algún sitio con vista panorámica al cielo y ser paciente para poder observar el paso de todos los meteoros en esta Lluvia de Estrellas Perseidas 2025.

¿Cómo ver la Lluvia de Estrellas Perseidas en México?

Si bien es cierto que la Lluvia de Estrellas Perseidas en México se pueden observar desde cualquier parte del territorio mexicano, habrán lugares que incrementen tu experiencia. Consulta cuál es el pronóstico del tiempo, pues lo recomendable es que el cielo esté totalmente despejado para poder observarlas.

Además, se recomienda reducir la contaminación lumínica del campo de visión. Podrás asistir a lugares totalmente despejados e incluso parques nacionales se ofrecen como una gran alternativa. Los expertos señalan que los ojos se pueden tardar hasta 15 minutos en adaptarse a la oscuridad, con la finalida de que puedas apreciar todos los meteoros.

Lluvia de Perseidas iluminando el cielo nocturno sobre México la noche del 12 y 13 de agosto 2025. Descubre a qué hora ver este espectáculo astronómico en vivo online. | Crédito: rmg.co.uk / Composición Mag

Los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, así que cuanto más se pueda ver, mejor. Busca un lugar con una vista despejada del horizonte, lejos de árboles y edificios. N o necesitas binoculares ni telescopios, ya que limitarán el tamaño del cielo visible.

Los meteoros parecerán provenir de la constelación de Perseo. Puedes usar una aplicación de observación de estrellas para encontrar la ubicación exacta donde buscar.

¿A dónde mirar en el cielo de México para observar las Perseidas?

Gracias a su posición en el hemisferio norte, México se presenta como un lugar ideal para observar este fenómeno astronómico. Aunque las Perseidas reciben su nombre de la constelación de Perseo —punto desde donde parecen originarse—, los meteoros pueden cruzar cualquier parte del cielo. No es necesario fijar la vista en una dirección específica. En caso de que la luna brille con intensidad, el Instituto Geográfico Nacional de España aconseja mirar hacia el lado opuesto para aumentar las probabilidades de distinguir los meteoros más débiles.