Las dudas se encuentran a la orden de México porque cada vez está más cerca el cambio de horario de invierno en el país azteca. Este movimiento tiene mayor énfasis en la frontera norte como cada año. La alteración de la hora es algo común en todos los años y también podría traer cambios en la rutina o ser perjudicial para tu salud si es que no te muestras precavido con ella.

Cabe señalar que dicha práctica se implementa desde 1996, y se realizó con el fin de generar un ahorro de luz eléctrica, y para poder aprovechar más la luz del día. El Horario de Invierno se puede considerar como el horario “normal” en el país. Cabe señalar que no todos los estados del país realizan dicha modificación. Los estados de la zona norte, en especial los que hacen frontera con los Estados Unidos tendrán su cambio de horario el 1 de noviembre, mientras que Sonora y Quintana Roo no participan en el Horario de Verano.

¿Cuándo cambiará el horario de invierno en México?

La frontera norte del país cambiará su hora el el primer domingo de noviembre a las 2:00 de la mañana, es decir, el próximo 7 de noviembre. En la gran mayoría del país, la hora cambiará el domingo 31 de octubre, pero los municipios pertenecientes a la franja fronteriza del país deberán esperar una semana más.

Cabe señalar que el cambio de horario en el verano se aplica el primer domingo de abril, mientras que en el invierno se realiza el último domingo de octubre.

El cambio se producirá en gran parte del territorio mexicano, excepto en Sonora y Quintana Roo. (Foto: Unplash)

Cambio horario: ¿se atrasa o adelanta el reloj?

Una vez llegue el domingo 31 de octubre en todo el mundo, cualquiera que viva en la República Mexicana deberá atrasar una hora sus relojes a las 3:00 de la madrugada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando sean las 3:00 de la mañana, en realidad será la 2:00. En consecuencia, ese día, el pueblo mexicano dormirá una hora más.

¡Importante! Este cambio horario no afecta a todos los estados México. Y es que en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, la hora seguirá siendo la misma, por lo que si vives en alguno de estos estados lo mejor es no tocar el reloj. Dicho esto, ya sabes lo que tienes que hacer llegado el domingo. No olvides compartir esta información con tus amigos.

¿El cambio de horario afectará en tu salud?

De acuerdo con la especialista en sueño, Guadalupe Terán, trastornos como el insomnio o la somnolencia diurna pueden ocurrir en un porcentaje de la población, el cual se estima que aproximadamente en un 30 por ciento, lo cual será pasajero.

“Hay personas que son más sensibles o que son más vulnerables a estos cambios y hay personas que se adaptan más fácilmente, de esto depende que una persona desarrolle o no trastornos de sueño, todos tenemos la capacidad de adaptarnos, más o menos por cada hora que nuestro reloj se mueve, nosotros vamos a tardar alrededor de 12 horas en acostumbrarnos a este cambio”.

La especialista también hizo énfasis en aquellas personas que traen consigo cierta predispocisión a trastornos del sueño como insomnio o somnolencia, esto podría exacerbarse, aunque también hay otros factores de riesgo como la edad y el género.

Este 31 de octubre inicia el invierno en México, lo que implica el cambio de horario. (Foto: BajíoNews)

Consejos para combatir el cambio de horario

- Modifica tu rutina de irte a dormir 3 días antes del cambio de horario. Esto puede ser útil para avisar a tu cuerpo y tu mente de que estás cambiando algo.

- Aprovecha cada momento de sol (y vitamina D). Como se ha explicado, la vitamina D está relacionada con el estado de ánimo (entre otros), así que aprovecha como puedas los momentos del día donde haya sol para entrar en contacto con la luz solar y así promover su absorción.

- Haz actividad física con regularidad y promueve la liberación de endorfinas. Intenta establecer una rutina de actividad física para promover la liberación de endorfinas, relacionadas con el placer y el bienestar. Si ya realizabas actividad física, sigue manteniéndola pese a la falta de luz solar.

- Cuida tu vida social. No dejes que la falta de luz solar te impida hacer aquellas actividades sociales de las cuales antes disfrutabas y te ayudaban en tu estado de ánimo: sigue quedando con amigos, o saliendo a pasear, etc.

- Acude a un profesional. Estas pautas pueden ayudarte a que la adaptación sea un poco más fácil, pero si pasadas una o dos semanas sigues percibiendo dificultades derivada del cambio de horario, es importante que acudas a un psicólogo para valorar tu caso y ver cómo superar esta situación de la mejor manera posible.

