En México, se apresura la llegada del último tercio del año e inicia lo que conocemos también como Horario de Invierno 2021 en el país azteca. En la siguiente nota, entérate del origen de este cambio y por qué debes de modificar tu reloj en estas fechas. Además, podrás saber cuándo acaba este evento. Todos los detalles en Depor.com.

Como idea de cambio, el entomólogo George Hudson propuso que el horario podría tener variaciones desde el año 1985 en Nueva Zelanda. Para darle mayor fundamento, elaboró un ensayo para la Sociedad Filosófica de Wellington donde propuso cambiar dos horas para darle un mejor provecho a la luz natura.

En lo que respecta a México, el cambio de horario comenzó a implementarse durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1996, para aprovechar la luz natural. Su principal objetivo fue ahorrar luz eléctrica, y desde entonces se estableció que el horario de verano abarcaría del primer domingo de abril al último domingo de octubre en gran parte del país.

¿Cuándo inicia el horario de invierno?

La Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal informó que el cambio de hora tendrá lugar el domingo 31 de octubre, a las 02:00 de la madrugada. La modificación entrará en vigor en todo el territorio nacional, con excepción de Sonora y Quintana Roo.

El horario de invierno se caracteriza por contar con días con menos horas de luz natural debido a que la Tierra va alejándose cada vez más del Sol, y la inclinación de sus ejes va “acortando” la duración de los días. Estará vigente durante cinco meses y concluirá el domingo 3 de abril de 2022, cuando vuelva a entrar en vigor el Horario de Verano.

Cambio de horario invierno y verano 2021. Foto: AP

¿Es necesario atrasar el reloj?

Una vez llegue el domingo 31 de octubre en todo el mundo, cualquiera que viva en la República Mexicana deberá atrasar una hora sus relojes a las 3:00 de la madrugada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando sean las 3:00 de la mañana, en realidad será la 2:00. En consecuencia, ese día, el pueblo mexicano dormirá una hora más.

¡Importante! Este cambio horario no afecta a todos los estados México. Y es que en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, la hora seguirá siendo la misma, por lo que si vives en alguno de estos estados lo mejor es no tocar el reloj. Dicho esto, ya sabes lo que tienes que hacer llegado el domingo. No olvides compartir esta información con tus amigos.

¿Cómo afecta el cambio de horario a las personas?

Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las modificaciones horarias afectan al rendimiento físico, emocional e intelectual de las personas. En los niños, puede alterar su ciclo de sueño, y la necesidad de ingerir alimentos, mientras que en las personas mayores también puede alterar su descanso, y provocar episodios de ansiedad e insomnio.

En marzo de 2020, justo con la irrupción de la pandemia de COVID-19, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) instaron entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador a eliminar o suspender el horario de verano, para no generar más situaciones de ansiedad y estrés.

El mandatario exhortó entonces a la Secretaría de Energía a realizar un informe en el que detallarán cuánto ahorra la población gracias a esta modificación. Finalmente, se decidió mantener el horario estival. En 2021, el cambio se extenderá hasta el domingo 3 de abril de 2022, día en el que iniciará el horario de verano.

