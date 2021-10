La llegada del último tercio del año está cada vez más cerca en México. Este fenómeno natural lo conocemos también como Horario de Invierno 2021 en el país azteca. Aquí te enterarás cuándo acaba este evento. En la siguiente nota, entérate del origen de este cambio y por qué debes de modificar tu reloj en estas fechas. Todos los detalles en Depor.com.

Como idea de cambio, el entomólogo George Hudson propuso que el horario podría tener variaciones desde el año 1985 en Nueva Zelanda. Para darle mayor fundamento, elaboró un ensayo para la Sociedad Filosófica de Wellington donde propuso cambiar dos horas para darle un mejor provecho a la luz natural.

La entrada del Horario de Invierno en México quiere decir que amanecerá más temprano alrededor de las 6:30 am se comenzará a aclarar el día, mientras que atardecerá más temprano, a las 19:00 horas.

¿Cuándo inicia el horario de invierno?

La Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal informó que el cambio de hora tendrá lugar el domingo 31 de octubre, a las 02:00 de la madrugada. La modificación entrará en vigor en todo el territorio nacional, con excepción de Sonora y Quintana Roo.

El horario de invierno se caracteriza por contar con días con menos horas de luz natural debido a que la Tierra va alejándose cada vez más del Sol, y la inclinación de sus ejes va “acortando” la duración de los días. Estará vigente durante cinco meses y concluirá el domingo 3 de abril de 2022, cuando vuelva a entrar en vigor el Horario de Verano.

Cambio horario: ¿se atrasa o adelanta el reloj?

Una vez llegue el domingo 31 de octubre en todo el mundo, cualquiera que viva en la República Mexicana deberá atrasar una hora sus relojes a las 3:00 de la madrugada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando sean las 3:00 de la mañana, en realidad será la 2:00. En consecuencia, ese día, el pueblo mexicano dormirá una hora más.

¡Importante! Este cambio horario no afecta a todos los estados México. Y es que en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, la hora seguirá siendo la misma, por lo que si vives en alguno de estos estados lo mejor es no tocar el reloj. Dicho esto, ya sabes lo que tienes que hacer llegado el domingo. No olvides compartir esta información con tus amigos.

¿El cambio de horario afecta a la salud?

Entre los principales efectos a la salud del cambio de horario, se encuentran la fatiga y la somnolencia a causa de no tener un sueño reparador, asegura la Clínica del Sueño, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También indica que es posible que las personas sufran de cambios de ánimo, derivados de no dormir bien, como consecuencia de una no adaptación.

Por otro lado, el domingo 3 de abril de 2022 a las 02:00 horas, se adelantará una hora el reloj para dar comienzo al horario de verano 2022 en México.

