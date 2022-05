Vamos con la información. El Hoy No Circula para este martes 3 de mayo aplicará para aquellos vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex). Cabe resaltar que el programa Hoy No Circula no aplica para los automóviles con placas de discapacidad, emergencia y servicios fúnebres, así como para el transporte público.

Las fuentes móviles o vehículos matriculados en el extranjero o Entidades Federativas distintas a la Ciudad de México y el Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, se limita su circulación un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito numérico, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; así como, en un horario matutino de lunes a viernes de las 05:00 a las 11:00.

¿Qué terminación de placas descansan hoy martes en CDMX y Edomex?

El Programa Hoy No Circula se aplica de manera normal por lo que los automóviles con engomado azul, placas con terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2 y permisos, no podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México. La restricción para circular entrará en vigor a partir de las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula para viernes 29 de abril es conforme a la terminación de la placa, de martes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Los municipios del Edomex donde opera el Hoy No Circula este viernes 29 de abril son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Calendario de verificación 2022

Engomado Amarillo | 5 o 6 | Enero y febrero.

Engomado Rosa | 7 o 8 | Febrero y marzo.

Engomado Rojo | 3 o 4 | Marzo y abril.

Engomado Verde | 1 o 2 | Abril y mayo.

Engomado Azul | 9 o 0 | Mayo y junio.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX, un equivalente de $1,509.80 a $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de $1,460.80 pesos.