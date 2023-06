¡Revisa tu placa! Hoy No Circula continua en México y este miércoles 21 de junio también y comenzará desde 5:00 a.m. en CDMX y Edomex. El programa tiene la finalidad de reducir la carga vehicular en la capital mexicana que, diariamente, genera mucho caos para todos. Las autoridades establecieron que algunos vehículos no podrán circular ciertos días de la semana según su terminación de matrícula. En la siguiente nota hecha por Depor, podrás consultar qué autos descansan hoy y a cuánto asciende la multa si uno no cumple la medida.

¿Qué vehículos descansan el 21 de junio por el Hoy No Circula?

La restricción de el Hoy No Circula del miércoles 21 de junio aplica para todos los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, así como holograma 1 y 2. Es importante destacar que esta restricción también aplica para todos los carros foráneos.

El horario del Hoy No Circula de este 21 de junio de 2023 comenzará desde las 5:00 a.m. a las 22:00 p.m. (hora de México) y aplican en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex).

¿Qué autos están exentos de cumplir el programa?

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de discapacitados

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Hoy No Circula: ¿Cuánto cuesta la multa por incumplir?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos.

¿Cuándo se activa el doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa en la Megalópolis cuando los niveles de contaminación en el ambiente son elevados y los niveles de ozono rebasan los 151 puntos. Las restricciones incluyen de igual forma a los vehículos con hologramas 0 y 00 además de las motocicletas.

Calendario de verificación vehicular 2023

Primer semestre

Mayo y junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo).

Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa).

Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4(engomado rojo).

Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde).

Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).