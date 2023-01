El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa promoviendo el ‘Hoy No Circula’ en México con el objetivo de reducir y controlar los niveles de contaminación en el medio ambiente. En los siguientes párrafos te contamos cuáles son los vehículos que descansan este 3 de enero, el primer martes del 2023. También conocerás a cuánto asciende la multa si uno no respeta las normas. Revisa la información y compártela con tus amigos y familiares. No te lo pierdas.

¿Qué vehículos descansan el martes 3 de enero?

Este martes el ‘Hoy No Circula’ se volverá a aplicar en Ciudad de México y Edomex. Los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2, son los que no tienen permitido circular el 3 de enero. Las personas que tengan vehículos con estas determinaciones deben tomar otras medidas para movilizarse si no quieren recibir una sanción.

Para consultar qué días pueden circular sus vehículos, los habitantes de la Ciudad de México deben ingresar su tipo de holograma y último número de placa en https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/.

Vehículos exentos del programa ‘Hoy No Circula’

La dependencia confirmó que los vehículos con engomado 0 y 00, los autos eléctricos e híbridos, así como los taxis, motocicletas, transporte público, transporte de carga y vehículos conducidos por trabajadores de salud (con tarjeta de autorización) están exentos de las reglamentaciones, así que podrán circular por CDMX y Edomex sin problemas.

¿En qué estados se aplica el ‘Hoy No Circula’?

Ciudad de México.

Estado de México.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Tlaxcala.

Querétaro.

Hoy No Circula: ¿de cuánto es la multa por incumplir?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos.