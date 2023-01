Si eres amante de la astrología, esta nota es para ti. El horóscopo del martes 3 de enero ya está disponible. Te traemos una de las predicciones más acertadas del mundo, así que sigue leyendo y conoce lo que te espera en este día. Sea cual sea tu signo del zodiaco, repasa los pronósticos de amor, dinero, trabajo y salud. Los astros pueden tener una gran sorpresa para ti. Revisa todos los detalles y comparte la información con tus amigos y familiares.

ARIES

Marte está poderoso este día y amenazará con sacar el lado menos agradable de tu personalidad. Es probable que puedas sentir arranques de cólera o impaciencia. Es importante que sepas controlar tus emociones y sentimientos. En el ámbito laboral, podrías llevar la competitivas a un grado personal. Ten calma, todo va a salir bien.

TAURO

Recuerda que existen personas que siempre van a tener envidia, así que no te relajes demasiado porque estas personas no descansan. Estás en un buen momento y esto no significa que te vaya a pasar nada malo, pero a lo largo del día tendrás alguna señal sobre lo que te acabo de advertir. Si estás atento y alerta nada podrán contigo, pero sino tendrías peligro.

GÉMINIS

Este día está marcado por el dinero. Puede serlo por diferentes motivos, como gastos que se disparan, negocios u operaciones económicas. En todos los casos, son decisiones que debes tomar con respecto al dinero, así que piénsalo dos veces antes de aceptar. En cualquier caso este será un buen día aunque en muchos momentos estarás preocupado.

CÁNCER

Sueles ser introvertido y cauteloso, pero hoy estarás más audaz y dispuesto a tomar decisiones importantes. También afrontarás esos problemas que te persiguen últimamente. Cuando te metes en tu mundo no hay quien te saque, pero cuando decides salir a veces puede ser como la erupción de un volcán, pero debes actuar con prudencia.

LEO

Iniciaste la semana con optimismo, fuerza y un espíritu ganador. Hoy la situación va a ser bastante similar. Esto se debe a la influencia favorable de Júpiter, que te trae mucha suerte o te abre los caminos por donde deseabas caminar. No dejes pasar este gran momento y sorprende a tus familiares y demás seres queridos.

VIRGO

Te obsesionas y sufres profundamente por cosas que a veces no tienen importancia. Cuando todo sale como quieres y se te reconoce, eres la persona más feliz del mundo, como podría sucederte hoy. Recuerda que tu pasión te ha llevado hasta donde estás ahora, así que no cambies y sigue así. Continúa haciendo un gran trabajo y pronto habrá buenas noticias.

LIBRA

Tu semana inició bien y hoy seguirás por ese mismo camino, canalizando bien tus energías vitales y gozando de una moderada suerte. Concretamente, hoy cobrarán un protagonismo algo mayor los asuntos de dinero, y si tuvieras que tomar alguna decisión esta sería sabia y acertada.

ESCORPIO

Tal vez hoy no sea un día de mucha suerte, pero tu fuerza y determinación te ayudarán a superar con éxito cualquier obstáculo material o emocional. Te sentirás con una energía y fortaleza interior capaz de arrasar con todo y al final tendrás un día muy fructífero, pero gracias a tu espíritu de lucha. Triunfo sobre los problemas.

SAGITARIO

Pronto vas a poder poner felicidad donde antes había tristeza o frustración. Se viene un cambio muy positivo a tu vida amorosa, o simplemente a tu vida íntima, es hora de poner fin a todo lo que te hace daño, o al menos, parte de ello. El amor que tú has dado a otras personas ahora el destino te lo devolverá.

CAPRICORNIO

Siempre actúas con prudencia en los asuntos de trabajo y finanzas, pero ahora quizás te interese cerrar los ojos y tirarte a la arena. Una oportunidad va a llamar a tu puerta y no puedes dejar que pase a tu lado sin cogerla, hoy o lo que queda de semana puede ser un momento crucial para ti, no te duermas.

ACUARIO

En este día tendrás una gran relación con el dinero y los asuntos materiales, ya sea en forma de llegada inesperada de dinero o buenas noticias con respecto a ello. Es favorable para cualquier acción o iniciativa relacionada con estos asuntos, el trabajo y los negocios. Pero debes ir a lo tuyo, no te disperses ni lo compartas con otros.

PISCIS

Ten cuidado con las envidias y enemigos, los engaños, traiciones o conspiraciones. A tu alrededor todos te tratan con afecto y todo parece ir como la seda, pero no te fíes porque cuando menos te lo esperes te podrías llevar una sorpresa bastante poco agradable. Afortunadamente también el destino te protege, pero no bajes la guardia.