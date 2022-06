El programa Hoy No Circula es parte de las iniciativas del gobierno en México desde hace algunos meses para restringir ciertos problemas de circulación en las dieciséis de las delegaciones de CDMX junto a los dieciocho municipios de Edomex. Este sábado 11 de junio se mantiene ciertas restricciones que podrás enterarte en la siguiente nota.

¿Qué pasará si incumples la ley de Hoy No Circula?

De acuerdo con Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular y el Reglamento de Tránsito Metropolitano, si incumples las reglas del Programa Hoy No Circula, tu automóvil se remitirá al corralón, donde permanecerá hasta que pagues la multa que ronda a los mil 737 pesos con 60 centavos.

Horarios de Hoy No Circula para este sábado 11 de junio

Los horarios que establece el programa Hoy No Circula para este sábado son a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. Los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los días sábado.

Los vehículos que no pueden circular este sábado 4 de junio de 2022, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa Hoy No Circula son los que tienen holograma 1 que tengan placas con terminación non, es decir 1, 3, 5, 7 y 9. La restricción también es para todos los automóviles con holograma 2, así como para los foráneos.

Calendario de verificación vehicular 2022

Engomado Amarillo | 5 o 6 | Enero y febrero.

Engomado Rosa | 7 o 8 | Febrero y marzo.

Engomado Rojo | 3 o 4 | Marzo y abril.

Engomado Verde | 1 o 2 | Abril y mayo.

Engomado Azul | 9 o 0 | Mayo y junio.

Municipios del Edomex donde se realiza el Hoy No Circula

De lunes a sábado, los municipios en los que se aplica el Hoy No Circula son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.