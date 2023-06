El programa ‘Hoy No Circula’, que tiene como objetivo disminuir la congestión vehicular en la capital mexicana, continúa este 3 de junio. Revisa qué vehículos están autorizados a circular este sábado en la Ciudad de México y Edomex. Asimismo, conoce las restricciones y a cuánto asciende la multa en caso de no seguir las reglas. Mira la información que tenemos para ti y compártela con tus amigos y familiares.

¿Qué vehículos no circulan este 3 de junio?

Este sábado 3 de junio los autos que tienen prohibido salir por las pistas son los que tienen holograma 1 y terminación de placas impar (1, 3, 5, 7 y 9), aunado a los autos con holograma 2 con cualquier terminación. No pueden transitar entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y algunos municipios del Estado de México.

Cabe destacar que esta medida también aplica para todos los vehículos foráneos. Eso sí, estos no podrán circula solo hasta las 11:00 horas (horario en México). Ahora que conoces qué autos no pueden circular, toma tus precauciones para que no recibas una multa en caso de que no te toque salir este sábado.

¿Qué vehículos sí puede circular este día?

Hay un grupo de vehículos que no tendrán problemas para circular este sábado 3 de junio. Ellos son los autos particulares con holograma doble “00″, “0″, eléctricos e híbridos. Recuerda que también pueden salir las motocicletas, taxistas, transporte público, transporte de carga y automóviles conducidos por trabajadores de salud.

Hoy No Circula: ¿a cuánto asciende la multa?

Si no cumples las reglas del programa ‘Hoy No Circula’, tu vehículo será llevado al corralón hasta pagar la multa económica que ronda 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, un equivalente de $1,509.80 - $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México el castigo es de $1,460.80 pesos.

Calendario de verificación vehicular 2023

Primer semestre

Mayo y junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo).

Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa).

Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4(engomado rojo).

Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde).

Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).