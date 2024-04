Encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal es un tema de discusión global, especialmente en los tiempos modernos, donde el estrés se ha convertido en un problema para muchos. Por tal motivo, desde hace varios meses en México, las autoridades del país se encuentran analizando disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, aunque el tema todavía no es discutido en la Cámara de Diputados y el Congreso.

Es importante señalar que este cambio abarca varios temas porque en algunos casos también podría afectar en el salario. Asimismo, la propuesta que ha sido realizada por la congresista Prieto Terrazas también indica que se brinda dos días de descanso. En este artículo te contamos sobre la medida.

¿Cuándo entra en rigor la nueva jornada?

Todavía no hay una fecha exacta, ya que depende de la decisión que se tome en el próximo encuentro para discutir sobre el tema. Si no se toma un decisión en las próximas sesiones, tal vez los trabajadores van a tener que esperar has octubre cuando inicie la nueva legislatura.

¿Cuándo será la discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas?

La ausencia de acuerdo entre las diversas fracciones del Congreso impidió la incorporación del tema en la agenda del año 2023, provocando una respuesta desfavorable por parte del sector empresarial. Esta área anticipa posibles repercusiones negativas en la economía mexicana con la disminución de la semana laboral, sosteniendo que esto requeriría la contratación de un mayor número de empleados.

Aunque enfrentando desafíos, se anticipa que el Congreso discutirá la Propuesta de Reducción de la Semana Laboral en 2024, especialmente durante los meses de marzo y abril. En caso de obtener una resolución positiva, se contempla la implementación en el mismo año, posiblemente de manera progresiva en entidades gubernamentales y compañías privadas.

La dificultad de esta modificación radica en su carácter constitucional, ya que implica la necesidad de obtener la aprobación de una mayoría calificada, es decir, dos tercios de los legisladores de la Cámara de Diputados, tanto durante la deliberación como en la eventual ratificación de la propuesta.

¿En qué consiste la reducción en el número de horas laborales en México?

La propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo contempla cambios en la sección A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, centrándose en las pausas y en la disminución de la duración de la jornada laboral. Algunos de los elementos esenciales de esta propuesta abarcan:

Reducir la extensión de la semana laboral de 48 a 40 horas.

Establecer dos días de descanso después de cinco días consecutivos de trabajo.

¿Qué pasaría si se disminuye la duración de la jornada laboral?

La intención detrás de la modificación en la duración de la jornada laboral es introducir una mejora positiva en el ambiente de trabajo y promover el bienestar de los empleados. No obstante, será preciso aguardar hasta marzo para que la propuesta de alteración de las leyes laborales sea nuevamente discutida en la Cámara de Diputados.

En contraste, ciertos líderes empresariales han manifestado preocupaciones, indicando que esta acción podría afectar adversamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a sectores económicos como la agricultura, la manufactura, el comercio y el turismo, sugiriendo la eventualidad de que algunas empresas se vean obligadas a clausurar sus operaciones.

Asimismo, han destacado que la aprobación de esta reforma implicaría la obligación de contratar alrededor de 2.6 millones de personas mediante esquemas de jornadas reducidas, resultando en un gasto adicional estimado de 20 mil millones de dólares anuales para el sector empresarial.

¿Quiénes no podrán acceder a la disminución de la jornada laboral a 40 horas?

La propuesta legislativa para reducir la semana laboral a 40 horas tendría efectos positivos para aquellos que laboran en turnos de ocho horas o más durante seis días a la semana. Sin embargo, no tendría repercusiones en los empleados con jornadas preestablecidas de ocho horas o menos, que trabajan durante cinco días a la semana o menos.

La certeza de la aprobación de esta ley en el año actual sigue siendo dudosa. Susana Prieto Terrazas, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, ha expresado que aún no hay claridad sobre los procedimientos que la comisión debe seguir para realizar la evaluación de esta propuesta.

TE PUEDE INTERESAR