El viernes 11 de agosto, Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista de “La casa de los famosos México” y fue eliminado del reality show. El actor mexicano protagonizó un momento triste y de mucha emoción tras despedirse de sus compañeros del “Team Infierno”, pero hay algo que llamó la atención del público: la ausencia de su madre Niurka Marcos y su familia en la gala.

La última gala de eliminación antes de la gran final de “La casa de los famosos México” se realizó el viernes 11 de agosto de 2023. Fue una noche llena de emoción, donde Emilio Osorio fue elegido por el público como el quinto finalista, por lo que tuvo que abandonar el que fue su hogar por 69 días.

El “Halcón” se mostró emocionado por el cariño que recibió de sus compañeros del “Team Infierno” y agradeció al público el gran apoyo. Así, Emilio Osorio abandonó la residencia y en el foro lo esperaba su papá, Juan Osorio; pero fue notoria la ausencia de Niurka Marcos. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Emilio Osorio fue eliminado de "La Casa de los Famosos" a solo unos días de la esperada final (Foto: Emilio Osorio / Instagram)

¿POR QUÉ NIURKA MARCOS Y SU FAMILIA NO FUERON INVITADOS A LA GALA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

A través de las redes sociales, Niurka Marcos señaló que fue vetada de las galas de “La casa de los famosos México”, presuntamente tras señalar en diversas ocasiones un posible fraude y favoritismos en el reality show.

Es por este motivo es que a la famosa vedette cubana le habrían impidieron el acceso a la gala del quinto finalista para recibir a su hijo Emilio Osorio. Sin embargo, ella sí estuvo presente desde afuera de “La casa de los famosos México”, ubicada en Coatepec, Estado de México.

Mientras Emilio Osorio se despidió de sus compañeros del “Team Infierno” y agradeció al público por el apoyo, Niurka Marcos se encontraba afuera de “La Casa de los Famosos México” junto a Romina, Kiko y su nuera Kimi Ishawara, quienes se refugiaron en una gasolinería.

EL APOYO DE NIURKA MARCOS Y SU FAMILIA A EMILIO OSORIO

“Bueno mi gente aquí estamos, en la gasolinera. No nos dejaron entrar. Yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia, pero bueno”, dijo Niurka Marcos a través de una historia de Instagram.

Por su parte, Kiko, el hermano de Emilio, también se pronunció: “Estamos aquí afuera porque no fuimos requeridos, vamos a ver si podemos gritarle a Emilio”, dijo en un video donde En se puede ver el momento en el que la familia es recibida por los fans del “Team Infierno” en la avenida.

Romina Marcos hizo lo mismo a través de unas historias en su cuenta de Instagram: “Como la familia de Emilio no fue requerida para estar ahí, no en la gala de público, aunque sea, no se nos invitó. Estamos aquí afuera comprando porque tenemos hambre. Nuestro halcón es el quinto finalista, no saben como quiero abrazarlo”, afirmó.

Los seguidores de “La casa de los famosos México” le dieron un altavoz a Niurka Marcos para que se pudiera comunicar con su hijo. “Emilio, aquí estoy, mi rey. Te amo, mi vida, ya son ganadores”, gritó la actriz.