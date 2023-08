Luz Elena González y Rafael Amaya tuvieron una relacion a finales de los 90. Por aquel tiempo, la pareja era muy popular y muchos rumoreaban que los famosos llegarían al altar, pero el romance terminó después de dos años. Muchos medios de comunicación rumoraron que el fin de la relación entre los actores fue por Luis Miguel, pero la actriz mexicana salió a desmentir esta versión.

La exreina de belleza, que actualmente tiene 48 años, siempre es cuestionada por la prensa acerca de ese episodio en su vida, por lo que aclaró, una vez más, que no le fue infiel a Rafael Amaya, su novio de aquella época, con el “Sol de México”.

Luz Elena González explicó que terminó su relación con el protagonista de “El señor de los cielos” tras dos años de estar juntos. En aquel momento, la exreina de belleza mexicana aceptó salir con Luis Miguel pocas horas después de su ruptura amorosa con Rafael Amaya. ¿Qué ocurrió en la cita con el “Sol de México”? Aquí los detalles.

Luz Elena González y Rafael Amaya tuvieron una relacion a finales de los 90 (Foto: Luz Elena González/ Instagram)

CUANDO LUZ ELENA GONZÁLEZ SALIÓ CON LUIS MIGUEL APENAS UNAS HORAS DESPUÉS DE SEPARARSE DE RAFA AMAYA

A finales de los 90, Luz Elena González y Rafael Amaya tuvieron una relación que duró dos años. La actriz mexicana confesó, en varias entrevistas, que se enamoró mucho del protagonista de “El señor de los cielos”.

Pese al amor que tenía, Luz Elena González decidió terminar el romance luego de que Rafael Amaya le dijo que no estaba listo para formar una familia a lado de ella, por lo que la actriz mexicana le hizo saber que su noviazgo había terminado.

Es aquí donde aparece Luis Miguel, quien, dos semanas antes de que Luz Elena y Rafa terminaran, comenzó a buscar a la famosa actriz para invitarla a salir, pero ella primero definió su situación con el actor.

Luz Elena González recordó la cita que tuvo con Luis Miguel (Foto: Luz Elena González/ Instagram)

“Micky me empieza a buscar como dos semanas antes de que terminara con Rafa y yo dije: ´-No, ¿cómo?”, declaró la intérprete a los medios mexicanos.

“Yo rezaba y ledecía: ´-Diosito, si no se va a querer casar conmigo (refiriéndose a Rafael Amaya) y esto no va a funcionar, entonces mándame a alguien que me lo saque del corazón porque no vou a poder porque estoy demasiado enamorada´, y me empezó a buscar (Luismi) y yo: ´-Diosito, gracias, algo bueno habré hecho´”, detalló.

En aquel entonces Luis Miguel la invitó a su concierto, el mismo día que acabó con Rafael Amaya, por lo que, después de que el actor se fue de su casa, Luz Elena González se fue con sus amigas al show y luego a cenar con “Sol de México”.

¿CÓMO FUE LA CITA DE LUZ ELENA GONZÁLEZ SALIÓ CON LUIS MIGUEL?

Durante la cena, el celular de Luz Elena González no dejaba de sonar, por lo que Luis Miguel le preguntó quién le marcaba tanto; a lo que la actriz respondió con la verdad y le reveló por lo que estaba pasando.

Luz Elena González le contó a Luis Miguel que acababa de terminar con su novio tres horas antes, motivo por el que le pidió atender el teléfono para solucionar el problema.