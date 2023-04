El 10 de abril de 2023, Maribel Guardia anunció la muerte de su primogénito y único descendiente: el intérprete musical Julián Figueroa. La histrionisa, como es lógico, ha pedido respeto a su privacidad y silencio; no obstante, en las redes sociales las interrogantes sobre ella no cesan. Una de estas es: ¿Por qué no tuvo más hijos?

El deceso de Figueroa, acaecido la noche del 9 de abril de 2023, cogió desprevenidos a todos, incluso a su madre, quien explicó en qué circunstancias se dio su fallecimiento, a la vez que pidió a todo el público en general un respeto a la privacidad y duelo de la familia.

Y es que el cantautor de 27 años era también padre de familia, pues le había dado un nieto a Guardia: José Julian Figueroa Garza, quien nació en 2017, producto de su relación con Ime Garza-Tuñón, quien también es cantante y con quien se casó hace poco más de 5 años.

Julián era muy unido a su progenitora (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

LA CAUSA DE LA MUERTE DE JULIÁN FIGUEROA, HIJO DE MARIBEL GUARDIA

De acuerdo al parte médico, al que tuvo acceso su madre, Maribel Guardia, Julián perdió la vida a causa de infarto. Así lo detalló en su sentido mensaje en redes sociales.

“El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, explicó la actriz sobre su único hijo.

Asimismo, su progenitora informó cómo fue que se enteró de la muerte de su retoño. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, puntualizó.

Julián Figueroa también actuó en algunas telenovelas (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ MARIBEL GUARDIA NO TUVO MÁS HIJOS QUE JULIÁN FIGUEROA?

A propósito de ello, muchos internautas se han interrogado por qué la centroamericana nunca tuvo más hijos que Julián. La respuesta la dio ella misma en una entrevista en 2019.

Como es sabido, se casó con Joan Sebastián, padre de su único hijo, pero a los tres años de matrimonio, los celebs se separaron a raíz de una infelidad del cantante con Arleth Terán, compañera de reparto de la novela que los tres estelarizaban: “Tú y yo” (1996).

Mientras el músico llegó a tener 8 hijos, la histrionisa de “Al diablo con los guapos” no procreó más bebés, aunque tuvo una oportunidad truncada. Fue cuando ya se había casado con su actual esposo, el abogado Marco Chacón Fernández, con quien sostiene una relación hace 25 años.

En el programa de YouTube de Adela Micha, “La Saga Live”, Maribel reveló la vez que perdió a quien iba a ser su segundo hijo y desde ahí no pensó en tener más descendencia, y en gran medida fue por la reflexión de su actual esposo.

Guardia estaba dispuesta a someter a un tratamiento de fertilización para tener la garantía de poder tener otro bebé, pero Chacón le dijo: “No, no lo hagas, yo con Julián tengo, el mundo está lleno de niños y abandonados, está sobrepoblado, es un ego espantoso tener hijos”.

Vale precisar que el abogado fue una figura paterna para el hoy extinto Figueroa una vez que sus padres biológicos se separaron.