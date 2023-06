A pesar de las críticas que ha recibido por su tipo de voz, Peso Pluma ha logrado convertirse en uno de los cantantes mexicanos más populares de los últimos años. Su éxito incluso lo llevó a ser el primer intérprete del género regional en ser invitado al programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Aunque es consciente de las críticas, esto no ha sido un obstáculo para su incursión en la música

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre completo del artista, se especializa en los corridos tumbados, un subgénero del regional que surgió alrededor del 2020.

Desde que comenzó su carrera, ha colaborado con artistas como Natanael Cano, Eslabón Armado y otros más, con quienes han lanzado éxitos como “Ella baila sola” y “La bebé”, que se han posicionado como número uno en listas globales.

Incluso ha sido invitado a presentarse junto a artistas de gran calibre internacional como Becky G, quien lo introdujo en su concierto en Coachella en abril de 2023.

Peso Pluma en el "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" (Foto: Peso Pluma / Instagram)

LO QUE DIJO PESO PLUMA SOBRE SU VOZ

Aunque Peso Pluma ha adquirido muchos seguidores, algunos de sus detractores critican que su voz y técnica para cantar desmerecen su trabajo como artista, pues muchos consideran que un cantante se trata solo de tener impresionantes rangos vocales como José José, Adele o Christina Aguilera.

Peso Pluma ha confesado que a él tampoco le gusta su propia voz, pero que eso no impide que sea un artista. El 25 de abril de 2023, fue invitado al podcast “Disfruta el viaje”, donde explicó que lo que lo hace tan popular entre el público no es su habilidad vocal, sino la mezcla de géneros que está realizando, pues es diferente a lo que se lanza en el resto de la industria.

“Mi voz nunca me ha gustado. Jamás. Pero el rollo que tenemos güey, es lo que me gusta, es lo que está diferente. Traemos otro estilo totalmente. Pa’ que algo pegue no necesariamente tengo que ser un gran cantante, me entiende”, dijo.

Además, dio ejemplos de populares artistas que lo antecedieron que también adquirieron notoriedad por la singularidad en sus voces.

“Mucha gente dice que Valentín, porque esos weyes cantaban diferente por eso les gustaba más a la raza que Valentín (Elizalde) que Chalino (Sánchez). Que cantaba diferentón y yo creo que por eso a la gente le gusto. Porque es algo que no ven, es algo único”, agregó.

Y este fenómeno se puede ver no solo en el regional mexicano y la música en español, sino en diferentes idiomas y géneros. Un caso similar es el de Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin cuyo tipo de voz volvió a la banda de rock rápidamente reconocible.

De la misma forma, el intenso hyper-falsetto de Barry Gibb de los Bee-Gee’s hizo que el grupo de los 70′s se diferenciara del resto.