Louis Tomlinson, quien solía ser parte de One Direction, ha anunciado oficialmente que México estará incluido en su próxima gira mundial para promocionar el ‘Faith in the Future World Tour 2024′, con tres espectáculos programados en diferentes ciudades del país. Esta noticia ha llenado de emoción a todos los seguidores del artista, por ello, están decididos a hacer todo lo que esté a su alcance para adquirir boletos. A continuación, te proporcionamos todos los pormenores.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el artista difundió un vídeo promocional donde corroboraba su próxima gira por Latinoamérica. Esta travesía abarcará ciudades como Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Colombia, entre otras destacadas ubicaciones. Louis Tomlinson realizará sus shows en México en el mes de junio, específicamente los días 1, 4 y 6 en Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara, respectivamente.

Tras conquistar al mundo con su talento, el cantante está preparado para ofrecer una experiencia inolvidable a sus seguidores de América Latina. Con un repertorio que abarca desde sus éxitos en One Direction hasta su más reciente proyecto en solitario, estos conciertos prometen ser un viaje musical lleno de recuerdos.

FAITH IN THE FUTURE WORLD TOUR 2024. LATIN AMERICA.

Ticket info: https://t.co/S2V4BhtU92 pic.twitter.com/1t3buGTHaU — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 30, 2023

¿Cuándo serán los conciertos de Louis Tomlinson en México?

01 de junio de 2024: Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez (Curva 4)

04 de junio de 2024: Querétaro - Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

06 de junio de 2024: Guadalajara - Arena VFG

¿Qué día empieza la preventa de boletos?

Si estás buscando obtener entradas, es esencial que tomes en consideración las fechas siguientes:

Venta Beyond/Prestige: 01 de noviembre a las 9:00 a.m.

01 de noviembre a las 9:00 a.m. Preventa Priority: 02 de noviembre a las 9:00 a.m.

02 de noviembre a las 9:00 a.m. Preventa Citibanamex: 03 de noviembre a las 14:00 p.m

03 de noviembre a las 14:00 p.m Venta General: 04 de noviembre a las 14:00 p.m.

Louis Tomlinson prepara tres shows en México (Foto: Ocesa)

El FAITH IN THE FUTURE WORLD TOUR ya ha recorrido Europa y Estados Unidos, dejando asombradas a multitudes con actuaciones y efectos visuales impresionantes. Es una experiencia que los seguidores de Louis Tomlinson no querrán perderse. Su última visita a México fue durante la presentación en la alfombra roja de su documental “All Of Those Voices” en la Ciudad de México.

Precio de boletos para Louis Tomlinson en México

Louis Tomlinson en CDMX 2024

Platino A: $3,977 pesos mexicanos

$3,977 pesos mexicanos Platino B: $3,367 pesos mexicanos

$3,367 pesos mexicanos Platino C: $2,753 pesos mexicanos

$2,753 pesos mexicanos Platino D: $2,147 pesos mexicanos

$2,147 pesos mexicanos Box nivel 1: $2,147 pesos mexicanos

$2,147 pesos mexicanos PCD: $2,147 pesos mexicanos

$2,147 pesos mexicanos Box nivel 2: $915 pesos mexicanos

Louis Tomlinson en Querétaro 2024

Diamante: $2,890 pesos mexicanos

$2,890 pesos mexicanos VIP: $2,315 pesos mexicanos

$2,315 pesos mexicanos Platea izquierda/derecha: $2,080 pesos mexicanos

$2,080 pesos mexicanos PCD: $2,147 pesos mexicanos

$2,147 pesos mexicanos Balcón izquierdo/derecho: $1,965 pesos mexicanos

$1,965 pesos mexicanos Balcón central: $1,040pesos mexicanos

Louis Tomlinson en Guadalajara 2024

Nivel A: $4,099 pesos mexicanos

$4,099 pesos mexicanos Nivel B: $3,277 pesos mexicanos

$3,277 pesos mexicanos Grada Preferente B: $2,903 pesos mexicanos

$2,903 pesos mexicanos Grada Preferente C: $2,293 pesos mexicanos

$2,293 pesos mexicanos Planta Baja: $1,801 pesos mexicanos

$1,801 pesos mexicanos General B (de pie): $1,683 pesos mexicanos

$1,683 pesos mexicanos Platea: $1,561pesos mexicanos

$1,561pesos mexicanos Planta alta: $1,195 pesos mexicanos

$1,195 pesos mexicanos PCD: $1,801 pesos mexicanos

