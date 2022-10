Considerado un ícono de la música a nivel mundial, Luis Miguel estaría a puertas de regresar a los escenarios en los próximos meses. Según información de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, amigo de la infancia del ‘Sol de México’, el cantante ha terminado de grabar un nuevo disco y tendría pensado presentarlo en su próxima gira de 200 shows en vivo que tendrá lugar en 2023.

Como Van Rankin, otro amigo de la juventud de Luis Miguel aseguró que el cantante mexicano volverá totalmente renovado, con música nueva, y con un album de estudio inédito en el que destaca el género pop. En esta misma línea, ‘El Burro’ confesó que el intérprete de ‘La Incondicional’ regresará con un ‘‘discazo espectacular’’.

Si bien la relación entre Luis Miguel y Jorge Van Rankin ha tenido idas y vueltas a lo largo de los años, el conductor no dudó en filtrar que, hace tres años, el ‘Sol de México’ le presentó una canción que ‘’lo volvió loco’’, aunque reconoció que no sabe si el tema estará incluído en el nuevo disco que el cantante tiene pensado lanzar.

“No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja’”, fueron las palabras del hombre de prensa, durante una entrevista para ‘Ventaneando’.

¿Qué sabe de la gira de Luis Miguel en 2023?

A finales de septiembre, Carlos Bremer, empresario y amigo de la leyenda mexicana, contó que Luis Miguel regresará a los escenarios por todo lo alto en 2023. “Hablé con él hace dos semanas, está en España. Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo″, reveló el CEO de la empresa ‘Value’ a Televisa.

Como si no fuera suficiente para enloquecer a los fanáticos del ‘Sol de México’, Bremer ratificó su información durante el cumpleaños de la hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Ahí, el empresario, conocido por su participación en el programa de televisión ‘Shark Tank México’, insistió en que la gira de Luis Miguel ‘’será a lo grande’’.

Alejado de los escenarios hace tres años, el popular ‘Luismi’ se presentó por última vez en un concierto durante su gira ‘’México en la piel’’ que tuvo lugar entre los años 2018 y 2019. Asimismo, el último album de Luis Miguel fue de música ranchera (’'¡México por siempre!’’, en 2017) y lo lanzó luego de siete años sin sacar material.