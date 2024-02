Este mes de febrero promete ser extraordinario para los entusiastas de la astrología, ya que se vislumbra la esperada “Luna de Nieve” . Este fenómeno lunar, conocido por su imponente resplandor plateado, captura la atención de observadores del cielo en todo el mundo. Durante esta fase lunar, la Luna adquiere una luminosidad especial, generando un espectáculo celestial único. La oportunidad de presenciar la “Luna de Nieve” ofrece a los amantes de la astrología un momento especial para conectarse con el cosmos y maravillarse ante la belleza celestial que iluminará el cielo nocturno durante este mes.

Luna de Nieve 2024: detalles y cómo ver

¿A qué hora y desde dónde se podrá ver la Luna de Nieve?

La última luna llena del invierno, conocida como la Luna de Nieve, se verá el sábado 24 de febrero, a las 4:30 a.m. PT y 7:30 a.m. ET en Estados Unidos. En la noche del domingo 25, estará totalmente iluminada y alineada con la constelación de Leo, acompañada de la estrella Regulus. Ese mismo día, la luna estará en su apogeo, llamada microluna, siendo un poco más pequeña pero con un 99% de iluminación.