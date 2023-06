Debido a que “Madre de alquiler” dejó boquiabiertos a quienes vieron la serie de Netflix, muchos se preguntan si la historia de Yeni se basó en un caso de la vida real. Una interrogante que ronda la cabeza de varios por el tema muy polémico que se tocó: gestación subrogada.

Tomando en cuenta que varias de las tramas que nos presentan las producciones son sacadas de sucesos que les pasó a personas comunes y corrientes, te contamos si este drama le paso a alguien; así que toma asiento para lo descubras.

¿”MADRE EN ALQUILER” ES UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

“Madre en alquiler” no se basó en una historia de la vida real. Por tanto, el caso de Yeni, que conmocionó a quienes ya vieron la serie en la plataforma de streaming, solamente fue ficción; así que por ese lado, puedes estar tranquilo.

Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ocurrir en el mundo real, aunque no con tanta fantasía.

Yeni es una joven que ara ayudar a su padre debe alquilar su vientre para una poderosa familia en "Madre de alquiler" (Foto: Netflix)

Lo cierto es que estos casos se dan en diversas partes del planeta, pero al ser una práctica que levanta controversias éticas, legales y sociales, se realizan - en varias ocasiones - sin que nadie se entere.

Cabe señalar que sólo es permitido en un número muy reducido de naciones, incluso solamente en algunos estados o provincias y no en todo un país. Si fuera el caso, ¿recurrirías a esta práctica?

LO QUE DEBES SABER DE “MADRE EN ALQUILER”

“Madre de alquiler” es una controvertida historia que gira en torno a Yeni, una joven que para salvar a su padre de la cárcel se ve obligada a alquilar su vientre a una influyente familia.

Tras dar a luz, despierta con un bebé que nació con una discapacidad física; sin embargo, tiempo después descubrirá que las personas con las que hizo el trató esconden un gran secreto y que todo lo que vivió durante su embarazo, no fue cierto.