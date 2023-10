Este 2023, como cada año, se llevará a cabo la famosa Marcha Zombie en México, celebración para los amantes del terror. Pese a que es un evento totalmente gratuito, debes saber que los organizadores alientan a los asistentes a contribuir donando un kilo de arroz o algún alimento enlatado para el Banco de Alimentos, en la medida de sus posibilidades. Si quieres conocer todos los detalles, sigue leyendo esta nota que Depor tiene para ti.

Todos, ya sean grandes o chicos, con o sin disfraz, pueden asistir. El único requisito es que, si no estás caracterizado, podrás ver todo el show desde las aceras o seguir al final del contingente. Pero no te preocupes, si tu niño quiere participar, no es necesario que te disfraces, ya que los tutores, padres y madres de familia pueden acompañar sin necesidad de ir producidos.

¿Cuándo se llevará a cabo la Marcha Zombie en CDMX?

La cuenta de X oficial de la Marcha Zombie anunció que la celebración se llevará a cabo el sábado 21 de octubre de 2023. La salida concentración será en el Monumento a la Revolución desde las 10:00 a.m. y se tiene previsto que inicie a las 4:00 de la tarde. Por lo tanto, deberás prepararte con antelación para esa fecha, ajustando tu vestuario y reuniéndote temprano con otros entusiastas de este evento.

¿Cuál será la ruta de la Marcha Zombie 2023?

Los responsables de coordinar la Marcha Zombie han proporcionado información adicional acerca de la ruta del evento. El punto de partida de la marcha se establecerá en el Monumento a la Revolución. A partir de allí, los participantes se dirigirán hacia la calle 5 de mayo, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad, y desde allí, seguirán su recorrido hasta llegar al Zócalo de la capital. Se estima que la marcha concluirá alrededor de las 6:00 de la tarde en el Zócalo, lo que promete ser un emocionante y aterrador viaje a través de las calles de la ciudad.

¿Con qué objeto se realiza la Marcha Zombie?

El evento tiene como objetivo promover valores como la tolerancia, igualdad y la lucha contra la discriminación entre los asistentes, al tiempo que respalda una causa social. En esta ocasión, la causa solidaria se enfocará en brindar apoyo al banco de alimentos “Alimento para todos”, que forma parte del Global Foodbanking Network (GFN), una organización internacional que proporciona financiamiento y capacitación en las mejores prácticas para Bancos de Alimentos a nivel global.

Esta iniciativa de apoyo a grupos vulnerables y marginados se originó en 2010, cuando se recolectaron más de ocho toneladas de alimentos, material médico y productos de higiene en beneficio de los damnificados del huracán Karl que afectó las costas de Veracruz ese año.

TE PUEDE INTERESAR