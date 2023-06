Michelle Salas, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, siempre está al tanto de las últimas tendencias. Aunque nunca ha optado por cambios de look muy radicales, como teñir su cabello con colores neón o hacer un corte de cabello muy corto, hay un estilo al que siempre regresa, y aquí te revelamos cuál es.

En sus redes sociales, particularmente en Instagram, donde tiene casi 2 millones de seguidores, la influencer mexicana comparte colaboraciones con marcas y diversos eventos a los que es invitada.

Además, también nos da un vistazo de su estilo de vida llena de lujos, viajes y diferentes atuendos.

Este 29 de junio, después de regresar de unas vacaciones con su familia y amigos, Michelle Salas decidió hacer una parada de emergencia en su salón de belleza favorito, ubicado en la ciudad de Nueva York, para hacerse un cambio de look.

EL CAMBIO DE LOOK DE MICHELLE SALAS

Para ser honestos, el nuevo look de Michelle Salas no consiste en un pixie cut o una melena de colores que caracteriza a otras celebridades como Karol G o Yailin La Más Viral.

La influencer prefirió un estilo más clásico con un balayage que retocara sus iluminaciones rubias, las cuales le dan más dimensión a su tono de cabello castaño.

La modelo visitó el salón IGK, para ponerse en manos de Bari’s Blonde Camp, su especialista en color favorita, que se encarga del cabello de otras modelos de Internet como Allie Fosheim o Sofia Eve.

“Blondie is back? Doing her magic” (“¿Regresamos al rubio? Haciendo su magia” en español), escribió en su historia de Instagram.

Historias de Instagram de Michelle Salas mostrando su proceso de coloración (Foto: Michelle Salas / Instagram)

Luego de pasar unos días bajo el sol y en el mar, su cabello necesitaba también un recorte, por lo que Melissa Parizot se encargó de darle unos toques finales. La estilista ha tenido como clienta a figuras como Sofia Richie.

Posteriormente, se grabó frente al espejo de la peluquería, mostrándose muy contenta con el resultado de su cabellera.