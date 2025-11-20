El Miss Universo 2025, en su edición número 74, se llevó a cabo este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok desde las 7:00 p.m. (hora de CDMX) y 8:00 p.m. (de Perú, Colombia y Ecuador). El evento contó con la participación de 120 candidatas que compitieron por la corona que ostentaba la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora en 2024. La nueva Miss Universo es la mexicana Fátima Bosch. La transmisión en México estuvo a cargo de TV Azteca Canal 7, con señal abierta, y la app de Telemundo Hispánico.

Miss Universo 2025 se desarrolla en Tailandia. (Video: Miss Universe)