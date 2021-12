Vicente Fernández, leyenda internacional de la música regional mexicana, murió la mañana del domingo a los 81 años en un hospital de Jalisco, el estado cuna del mariachi y el que lo vio nacer, informaron familiares. A las afueras del recinto donde falleció, comenzaron a llegar el domingo algunos seguidores que portaban fotografías con el cantante o que incluso se atrevían a improvisar una canción ante las cámaras de la prensa.

“Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público”, dijo su familia en la cuenta oficial de Instagram de Fernández. “Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”. El mensaje terminaba con el hasgtag ‘#ChenteSigueSiendoElRey’, en alusión a uno de sus apodos y a una de las más famosas canciones de mariachi.

Los familiares indicaron que Fernández falleció el domingo a las 6:15 a.m. De momento no se habían anunciado los planes para su funeral. En agosto de 2021, Fernández sufrió una caída grave por la que requirió ser hospitalizado y posteriormente conectado a un respirador. A partir de ahí sus dolencias físicas fueron en aumento y no pudo recuperarse.

Vicente Fernández es considerado como uno de los máximos exponentes de la música mexicana en la historia (Foto: Getty Images).

Fernández, que inmortalizó canciones como “El rey”, “Volver, volver” y “Lástima que seas ajena”, fue galardonado con tres Grammy y nueve Latin Grammy, el más reciente a mejor álbum de música ranchera/mariachi por “A mis 80′s” en noviembre. También fue reconocido como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2002.

En los últimos años, Vicente Fernández tuvo toda una serie de afecciones de salud. En 2021, por ejemplo, fue hospitalizado por una infección renal y por una caída en su rancho en la que se lesionó las cervicales. Antes, allá por 2012, fue sometido a una compleja cirugía en la que le extirparon casi la mitad del hígado a causa de un tumor, y un año después tuvo una trombosis pulmonar.

En marzo de 2015, le operaron tres hernias formadas durante el proceso de recuperación de la cirugía hepática. No obstante, pese a todo, no fue hasta abril de 2016 que se despidió de los escenarios con el concierto “Un azteca en el Azteca”, en la Ciudad de México, ante cerca de 85.000 espectadores que viajaron desde varios países de Latinoamérica para esta histórica presentación.

Otros datos de Vicente Fernández

Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, en el estado occidental de Jalisco. Pasó la mayor parte de su niñez en el rancho de su padre, Ramón Fernández, a las afueras de Guadalajara. Solía decir que el sueño de ser artista se realizó gracias al apoyo de su madre, Paula Gómez, quien era ama de casa y lo alentó a aprender la música folclórica.

A los 14 años ganó un concurso amateur de una televisora en Guadalajara y desde entonces empezó a presentarse en bares y restaurantes. La fama le llegó en 1966, cuando tras la muerte de Javier Solís, otro grande de la música regional, la empresa CBS México (hoy Sony Music) lo contrató y grabó “Perdóname” y “Palabra del Rey”, siendo estos sus primeros éxitos como cantante.

En la década de 1970, Vicente Fernández debutó en el cine con la película “Tacos al carbón” y se apuntó un éxito con “La Ley del Monte” de 1976, cuya banda sonora, también interpretada por el cantante mexicano, fue igualmente popular, incluyendo la canción homónima que se convirtió en uno de sus temas más característicos, catapultando así su vida al éxito.