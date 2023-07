Aunque todos logramos reírnos a montones con “La Casa de los Famosos México”, la polémica parece haber llegado a un nivel jamás deseado durante las últimas ediciones. Resulta que el peruano Nicola Porcella habría sufrido un acto de agresión sexual por parte de Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Sergio Mayer.

La polémica se dio en el interior de la habitación del Team Infierno, precisamente, luego de que Wendy y Sergio hayan tirado al piso al modelo peruano para posteriormente quitarle a ropa interior. El ambiente se dio entre risas escandalosas por parte de Poncho de Nigris y compañía.

El peruano fue víctima de una cobarde agresión en el reality de México (Foto: La Casa de los Famosos México / Instagram)

No contentos con ello, Sergio Mayer optó por destapar una crema y untársela a su compañero en los glúteos. Aunque el hecho fue algo cómico al inicio, las redes sociales no tardaron en dar su veredicto y castigar severamente a todos los involucrados.

UN ACTO DE AGRESIÓN CONTRA NICOLA PORCELLA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

En más de una ocasión pudimos oír al peruano solicitar que ya no formaba parte del juego, pidiendo que se detengan y que sigan ocasionándole este tipo de vejámenes en el cuerpo. “No, no, no. Ya no juego”, se oye decir al peruano.

“No, no, no (...) ya, ya, ya no juego”, se le escucha mencionar en varias ocasiones.

Tras este momento de tensión, Porcella optó por cubrir sus genitales con una playera, a lo que Poncho replicó: “No mam*s, Sergio. ¿por qué hiciste eso? ¿la crema esa qué era?”. Acto seguido, Sergio replicó en tono jocoso: “Fue Wendy que se vino cuando lo vio”.

Mientras tanto, Nicola continuaba cubriéndose del todo a medida que se retiraba del cuarto para limpiarse. Ya para ese instante, Emilio Osorio se encontraba dentro del cuarto.

Los miembros del Team Infierno (Foto: La Casa de los Famosos / Instagram)

Sin embargo, no todo concluyó pues cuando Porcella regresó con una toalla, Mayer volvió a incomodarlo con un cepillo dental y decirle que ese objeto iba a ir directo hacia él.

Al cabo de unos minutos, La Jefa optó por hacer un llamado a Sergio Mayer al confesionario, para aparentemente hacerle una réplica por sus acciones.

SEGUIDORES CRITICAN AL TEAM INFIERNO EN REDES SOCIALES

Si bien todo se dio a horas de la madrugada, el asunto no tardó en hacerse viral en redes sociales. Es así que, a las primeras horas de la mañana, los fanáticos del programa empezaron a reclamar la expulsión de todos los involucrados en la agresión a Porcella.

“@LaCasa de los FamososMéxico exigimos la expulsión de Sergio. Esta situación es deplorable”, “Pobre Nicolla. Expulsen a todos los involucrados”, se puede leer en algunas menciones de TikTok o Instagram,

Mientras que en Twitter el reclamo fue unánime: “La producción tiene que sentarlos a TODOS y ponerles los videos de todas las cosas que han hecho y hacerles entender que eso no es normal ni divertido, y menos hacerlo frente a las cámaras porque quieran o no, esos comportamientos influencian a la gente.”, “Lo de la crema fue UN ABUSO y y así tiene que tratarse. Debe tener consecuencias, pero también merece que se hable de lo que se han hecho Nicola y Wendy entre ellos, porque eso tampoco está bien. Aunque sean mis favs. Hay que aceptarlo”, sentenciaron los seguidores.

Hasta la fecha, nadie de los encargados del reality de Televisa ha hecho acto de presencia en redes sociales ni de manera oficial, por lo que no se sabe si habrá sanción alguna para los involucrados al caso de agresión contra Nicola Porcella.

Recordemos que no es la primera vez que ocurre esto en un formato de competencia en Latinoamérica. Hace meses, Dania Méndez fue acosada en “Big Brother Brasil”, pero en aquella oportunidad sí hubo sanción para los involucrados.