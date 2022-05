La Secretaría de Gobernación del Gobierno de México anunció las nuevas normas de verificación vehicular que solo esperan ser aprobadas por los órganos legislativos y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y la cual ahora incluye la revisión de condiciones fisicomecánicas. Entérate más de esta modificación y conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Todos los automóviles que pesen menos de 3,857 kilos, sin importar su procedencia y ya sean de transporte particular o uso intensivo, deberán pasar por el proceso de verificación, y de no cumplir con las condiciones fisicomecánicas establecidas en la NOM 236-SE-2021, publicada el 5 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no podrán circular.

¿Qué dice la nueva normal de la verificación vehicular?

La Norma que entrará en vigor en noviembre de 2022, detalla que las especificaciones que se tomarán en cuenta son el acondicionamiento exterior e interior, así como el sistema de iluminación, frenos, dirección, el sistema de suspensión, el motor y la transmisión, lo que significa que hay Defectos Graves (DG) o Defectos Muy Graves (DMG), que podrían afectarte.

Razones por las que tu auto podría dejar de circular

Si la placa no se puede ver o está ubicada en un lugar diferente a la de fábrica

No tiene defensa o el cofre se pueden abrir de manera repentina

Las puertas no cierran bien

El parabrisas no funciona correctamente o no hay plumas del limpiaparabrisas

No hay uno o más cinturones de seguridad

No hay espejo retrovisor

Los faros no encienden o tiene luces decorativas al exterior del automóvil

No hay apoyacabezas en los asiento de acuerdo con el diseño del vehículo

El velocímetro no marque kilómetros por hora, no funciona el claxon o el volante está roto en mal estado

¿Qué puntos contempla la nueva verificación vehicular?

Lo primero que estipula esta normativa es el periodo de tiempo en el que se tendrán que someterse estas unidades a una inspección técnica con la finalidad de determinar sus condiciones físico mecánicas, las cuales quedaron distribuidas de la siguiente forma:

1. Vehículos de transporte particular. 4 años posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo, y a partir de entonces, cada 2 años hasta el año 9.

2. Vehículos de transporte particular de 10 o más años posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo. Cada año.

3. Vehículos de uso intensivo. Un año después de la fecha de su comercialización como vehículo nuevo y a partir de entonces, cada año.

¿Qué dijo el presidente de México sobre la verificación vehicular?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Norma Oficial Mexicana NOM 236, que establecía la verificación físico-mecánica de automóviles, no entrará en vigor, a pesar de que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, planteó mantenerla sin costo a los ciudadanos.

“Yo no sabía y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que es de primera, honesta y además con sentido común, que debería ser el más común de los sentidos, y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor”, dijo este jueves en su conferencia de prensa.